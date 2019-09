Twitter chiude migliaia di account di notizie false in tutto il mondo

Tempo di lettura: 3 minuti

Twitter ha detto venerdì di aver chiuso migliaia di account in tutto il mondo per aver diffuso disinformazione, tra cui alcuni messaggi di amplificazione artificialmente pro-saudita nell’ambito di una guerra di propaganda regionale.

La mossa ha interessato account pro-sauditi provenienti dall’Egitto e dagli Emirati Arabi Uniti diretti in Qatar e Yemen, ha affermato Twitter, così come altri cinesi che cercano di seminare discordia tra i manifestanti di Hong Kong.

Altri account falsi sono stati sospesi in Spagna ed Ecuador, ha detto il team di sicurezza di Twitter.

La mossa è l’ultima di una serie di azioni di giganti dei social media come Facebook e Twitter che reprimono la manipolazione, spesso da entità controllate dallo stato che mascherano le loro identità.

Segue mosse simili da parte di Facebook il mese scorso rimuovendo account falsi con sede in Egitto, Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti per aver pubblicato informazioni errate sugli hotspot in Medio Oriente e altri coinvolti in “comportamenti non autentici coordinati” incentrati su Hong Kong.

Twitter ha rimosso 273 account che lavorano di concerto in “un’operazione di informazione multiforme” per colpire i rivali sauditi Qatar e Iran tra gli altri paesi, nonché per amplificare la messaggistica pro-saudita del governo.

Questi account sono stati “creati e gestiti” DotDev, una società tecnologica con sede negli Emirati Arabi Uniti e in Egitto. DotDev non ha risposto a una richiesta AFP di commento.

L’Arabia Saudita, insieme agli Emirati Arabi Uniti, al Bahrain e all’Egitto, ha imposto un boicottaggio economico del Qatar dal giugno 2017, accusando la nazione del Golfo di legami con gruppi estremisti ed essendo troppo vicina all’Iran.

Twitter ha anche chiuso l’account del consigliere della corte reale saudita Saud al-Qahtani.

Lo stretto confidente del principe Mohammed bin Salman, che gestiva il centro media di Riyadh e gestiva un esercito elettronico che difendeva in modo spudorato la sua immagine, fu implicato nell’uccisione del editorialista del Washington Post Jamal Khashoggi nell’ottobre 2018, ma non fu mai formalmente accusato.

Twitter ha inoltre sospeso un gruppo separato di 4.258 account operanti dagli Emirati Arabi Uniti, con messaggi rivolti principalmente al Qatar e allo Yemen.

“Questi resoconti spesso impiegavano persone false e twittano su questioni regionali”, come la guerra in Yemen e i principali agitatori nel conflitto, ribelli Huthi legati all’Iran, afferma la dichiarazione di Twitter.

Gli Emirati Arabi Uniti sono un partner chiave nella coalizione militare a guida saudita che combatte gli huthi nello Yemen in un conflitto di cinque anni che ha devastato il paese.

Sei account collegati ai media gestiti dallo Stato dell’Arabia Saudita sono stati anche segnalati da Twitter per essere “impegnati in sforzi coordinati per amplificare la messaggistica che era vantaggioso per il governo saudita”, ha detto Twitter.

Twitter ha notato che gli account si sono presentati come “sbocchi giornalistici indipendenti mentre twittano narrazioni favorevoli al governo saudita”.

Twitter ha identificato 4.302 account con sede in Cina “tentando di seminare discordia sul movimento di protesta a Hong Kong”.

Ciò segue l’identificazione in agosto di oltre 200.000 account falsi in Cina impegnati ad alimentare la discordia pubblica a Hong Kong.

Twitter e Facebook sono entrambi vietati nella Cina continentale.

Hong Kong ha visto mesi di disordini mentre i cittadini protestano per quello che dicono sia un’erosione delle libertà sotto la stretta serrata di Pechino.

Mentre Pechino non è intervenuta direttamente, la sua potente macchina mediatica ha costantemente scatenato una guerra di parole.

Le mosse per mettere a tacere gli account gestiti da cinesi su Twitter e Facebook sono state accolte con proteste e rivendicazioni di ipocrisia nella terraferma, con i poster portati sulla piattaforma Weibo autorizzata e strettamente controllata.

Twitter ha dichiarato di aver rimosso 259 account gestiti dal conservatore Partido Popular che erano “attivi per un periodo relativamente breve e consistevano principalmente in account falsi che si occupavano di spam o comportamenti di retweet per aumentare il coinvolgimento”.

E in Ecuador sono stati eliminati 1.019 conti legati al PAIS Alliance di centrosinistra al potere “composto in gran parte da conti falsi”.

Fonte

techxplore.com

