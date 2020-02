Tutto quello che devi sapere realmente sul coronavirus

Tempo di lettura: 4 minuti

L’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato che l’epidemia di coronavirus costituisce un’emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale. Secondo i dati disponibili fino al 2 febbraio, l’epidemia virale ha infettato oltre 14.550 persone in tutto il mondo.

Ecco cosa sappiamo finora del virus:

Da dove viene il virus?

Si ritiene che il virus sia nato alla fine dell’anno scorso in un mercato alimentare nella città cinese di Wuhan che vendeva illegalmente animali selvatici. Gli esperti sanitari pensano che potrebbe essere nato in pipistrelli e poi passato agli umani, possibilmente attraverso un’altra specie animale.

L’OMS è stato avvisato di numerosi casi di polmonite a Wuhan alla fine di dicembre. Le autorità cinesi hanno confermato di aver identificato un nuovo virus una settimana dopo.

Quanto è pericoloso?

Il nuovo virus, identificato dagli scienziati come 2019-nCoV, è un coronavirus, una famiglia di virus che include il raffreddore comune e malattie più gravi, come la sindrome respiratoria acuta grave (SARS).

Le infezioni da coronavirus presentano una vasta gamma di sintomi, tra cui febbre, tosse, respiro corto e difficoltà respiratorie.

Non è chiaro quanto sia mortale il nuovo virus. Sebbene i casi gravi possano causare polmonite e morte, ci possono essere molti casi di malattia più lieve che non viene rilevata. Molti di coloro che sono morti avevano condizioni mediche preesistenti o erano anziani, o quelli con sistema immunitario indebolito.

Come viene trasmesso?

Il nuovo coronavirus può essere trasmesso da persona a persona, sebbene non sia chiaro quanto facilmente ciò accada. La maggior parte dei casi finora riguarda persone che sono state a Wuhan, familiari di persone infette o operatori sanitari.

La trasmissione è molto probabilmente attraverso il contatto ravvicinato con una persona infetta attraverso particelle nell’aria da tosse o starnuti, o da qualcuno che tocca una persona infetta o un oggetto con il virus su di esso e quindi tocca la bocca, il naso o gli occhi.

Gli antibiotici sono efficaci?

No, gli antibiotici non funzionano contro i virus, ma solo i batteri.

Il nuovo coronavirus è un virus e, pertanto, gli antibiotici non devono essere utilizzati come mezzo di prevenzione o trattamento.

Tuttavia, se sei ricoverato in ospedale per il 2019-nCoV, potresti ricevere antibiotici perché è possibile una coinfezione batterica.

Esistono medicinali per prevenire o curare il coronavirus?

Gli indiani arrivati ​​da Wuhan vengono trasportati in un autobus per una struttura di quarantena, all’aeroporto di Nuova Delhi, in India. Ad oggi, non esiste un medicinale specifico raccomandato per prevenire o curare il nuovo coronavirus.

Tuttavia, quelli infetti dal virus dovrebbero ricevere cure adeguate per alleviare e trattare i sintomi e quelli con malattie gravi dovrebbero ricevere cure di supporto ottimizzate. Alcuni trattamenti specifici sono in fase di studio e saranno testati attraverso studi clinici. L’OMS sta contribuendo ad accelerare gli sforzi di ricerca e sviluppo con una gamma o partner.

Come può essere prevenuto?

Le raccomandazioni standard dell’OMS per il pubblico in generale per ridurre l’esposizione e la trasmissione di una serie di malattie sono le seguenti, che includono l’igiene delle mani e delle vie respiratorie e le pratiche alimentari sicure:

Pulire frequentemente le mani usando un detergente a base di alcool o acqua e sapone;

Quando si tossisce e si starnutisce, coprire la bocca e il naso con il gomito o il tessuto flesso – gettare via immediatamente il tessuto e lavarsi le mani;

Evitare il contatto ravvicinato con chiunque abbia la febbre e la tosse;

In caso di febbre, tosse e difficoltà respiratorie, consultare tempestivamente l’assistenza medica e condividere la storia di viaggio precedente con il proprio medico;

Quando si visitano mercati vivi in ​​aree attualmente in cui si verificano casi di nuovo coronavirus, evitare il contatto diretto non protetto con animali vivi e superfici a contatto con animali;

Il consumo di prodotti animali crudi o poco cotti dovrebbe essere evitato. Carne cruda, latte o organi animali devono essere maneggiati con cura, per evitare la contaminazione incrociata con cibi crudi, come da buone pratiche di sicurezza alimentare.

Leggi di più qui —> https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

Dove si è diffuso finora?

La stragrande maggioranza dei casi finora identificati sono stati in Cina, principalmente a Wuhan e dintorni. Gli altri Paesi con casi confermati, a partire dal 2 febbraio, includono Australia, Cambogia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Malesia, Nepal, Sri Lanka, Singapore, Tailandia, Corea del Sud, Emirati Arabi Uniti, Stati Uniti, India, Italia, Finalandia, Svezia e Vietnam.

L’OMS sta esaminando attentamente i casi di trasmissione da persona a persona al di fuori di Wuhan, il che suggerisce che potrebbe avere il potenziale per diffondersi ulteriormente.

Cosa stanno facendo le autorità?

Questa foto del 1 ° febbraio pubblicata dalla Xinhua News Agency cinese mostra i lavoratori edili nel sito dell’ospedale temporaneo di Huoshenshan in costruzione a Wuhan, nella provincia di Hubei, nella Cina centrale. ─ AP

Il governo cinese ha messo Wuhan in quarantena virtuale per cercare di fermare la diffusione del virus. Numerosi governi stranieri hanno sconsigliato i viaggi non essenziali in Cina e hanno iniziato a far volare i loro cittadini da Wuhan, mentre altri hanno deciso di non rimpatriare i cittadini nel tentativo di contenere il virus.

È come la Sars?

Il nuovo virus è un ceppo di coronavirus, come la SARS, che ha ucciso quasi 800 persone in tutto il mondo nel 2002 e nel 2003.

A differenza della SARS, anch’essa originaria della Cina, si ritiene che il nuovo virus possa diffondersi durante il periodo di incubazione da uno a 14 giorni, possibilmente prima che una persona infetta mostri sintomi.

Finora, il nuovo virus non sembra essere mortale come la SARS, ma nel complesso ci sono stati più casi.

Fonte : dawn .com

Nota di redazione : per qualsiasi informazione di ulteriore approfondimento, sull’argomento coronavirus, gli interessati sono invitati nel rivolgersi al Ministero della Sanità del proprio paese.

Giornalisti ed esperti in Salute, Medicina, Scienza, Nutrizione Umana.

Per contattarci, redazione@reporterspress.it