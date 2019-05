Tuscany Exclusive lux travel in Ferrari

Una villa restaurata del 15 ° secolo fuori Firenze, hotel a cinque stelle super lusso, ha ideato un pacchetto di tre giorni ove gli ospiti completeranno il loro soggiorno nelle sistemazioni con un esclusivo tour autoguidato nelle pittoresche colline toscane su automobili prestigiose, molto ambite nel mondo.

Il tour inizia con la prima notte di soggiorno in una delle camere deluxe offrendo panorami mozzafiato sul giardino della villa e, oltre a questo, sul Duomo di Firenze.

Il mattino seguente, sarai trattato per fare colazione prima di un’introduzione al mondo della leggendaria casa automobilistica italiana.

Un esperto di Ferrari passerà oltre i dettagli più fini di maneggevolezza, tra cui la complessità del cambio F1 del cambio a pale del veicolo e le distinzioni essenziali tra modelli e motori.

Quelle lezioni serviranno più della tua edificazione; ti aiuteranno a scegliere una delle cinque Ferrari a portata di mano: una 488 Pista , 488 Spider , California T , 458 Speciale o 458 Spider-Al motore attraverso i vigneti di fama mondiale della regione del Chianti.

La giornata è completata da un trattamento termale di 50 minuti per due persone alla villa, perché, ehi, guidare la splendida campagna italiana (in una Ferrari) è un duro lavoro.

Il terzo giorno, vi aspetta un’altra emozionante giornata di guida, con tappe a Siena e Patrimonio Mondiale dell’Umanità di San Gimignano, che domina la Valle dell’Elsa con le sue 13 torri medievali. Dopo pranzo, tornerai di nuovo sulla strada, prendendo la famosa via della Mille Miglia per tornare all’hotel e sarai ricompensato per il tuo viaggio con una deliziosa cena di tre portate mentre ammirerai la vista mozzafiato di Firenze.

I prezzi per il pacchetto partono da $ 8.582, IVA inclusa, a coppia. Per ogni Ferrari è richiesto un deposito di $ 11.160 ($ 22.320 per la 488 Pista). Il pacchetto è disponibile fino al 31 ottobre 2019.

