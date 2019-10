Turchia, Race for Life Cycling: ciclismo e corsa per una buona causa

Tempo di lettura: 1 minuto

Race for Life Turchia è un evento in cui i partecipanti possono essere “Run it, Walk it and Beat it” man mano che lo slogan dell’evento procede ed è una corsa di 5K o una camminata aperta a tutti.

La gara è stata fondata dagli espatriati Chris e George Rimmer nel 2014 sulla base del modello britannico di eventi di raccolta fondi “Race for Life” organizzato dall’associazione benefica Cancer Research UK che prevede corsa, jogging o camminata a 5 Km per raccogliere fondi per la ricerca sul cancro.

Race for Life Turkey, tuttavia, raccoglie in modo specifico fondi per aiutare ad acquistare attrezzature per il dipartimento di oncologia dell’ospedale Fethiye Devlet e per aiutare i malati di cancro a Fethiye e nell’area locale a ricevere cure salvavita. Parlando con Lyn Ward, che è solo il copresidente dell’evento, insieme a siemsi Toprak.

Quest’anno proveranno anche una gara ciclistica, che si svolgerà su un percorso di 20 km intorno alla penisola. Dai un’occhiata a Yasamicinyaris.org per maggiori informazioni e orari.

