Turchia, Hagia Sophia da museo a Moschea

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato l’apertura della chiesa di Santa Sofia a Istanbul ai musulmani per la preghiera, dopo che la corte turca ha annullato il suo attuale status di museo, esistente dal 1934.

Il destino di Hagia Sophia è preoccupante per la Grecia e la Russia, che segue da vicino l’eredità bizantina in Turchia, così come gli Stati Uniti e la Francia.

Il ministero della Cultura greco ha ritenuto che la decisione della corte turca di convertire l’Hagia Sophia in una moschea costituisse una “provocazione aperta”, al mondo cristiano.

La Chiesa ortodossa russa si è rammaricata per il fatto che la magistratura turca non abbia ascoltato le “preoccupazioni di milioni di cristiani” ed ha comunque permesso la conversione in Moschea, dell’ex chiesa di Santa Sofia a Istanbul.

La struttura storica fu costruita durante l’Impero bizantino durante il sesto secolo d.C. e servì da sedia per la Chiesa greco-ortodossa. Quindi divenne una moschea dopo che gli Ottomani entrarono a Istanbul nel 1453.

