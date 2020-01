Tunisia, E-dinar in fase sperimentale

Tempo di lettura: 1 minuto

La Banca centrale tunisina ha confutato che l’e-dinar era un lancio di prova ufficiale e ha dichiarato che una valuta digitale della banca centrale era solo nella fase di valutazione. Anche il partner tecnologico Universa ha risposto alla notizia.

Il fornitore di tecnologia e la piattaforma blockchain sottostante, Universa con sede in Russia, afferma che ciò significa che la Tunisia è il primo paese a emettere una valuta digitale della banca centrale (CBDC). In effetti, è il primo ad annunciare che parte del suo capitale è stato convertito in forma elettronica. Al contrario, il venezuelano Petro è considerato da molti come una criptovaluta.

Gli e-dinari sono ora disponibili per il trasferimento tra cittadini, con negozi, caffè e ristoranti in programma per accettare la valuta in diversi mesi. La banca centrale prevede inoltre di utilizzarlo nei pagamenti transfrontalieri, aggirando la necessità di dollari USA .

Il CBDC sarà rilasciato ai consumatori online e attraverso duemila chioschi, che saranno istituiti in Tunisia. Lì, possono aggiungere fondi a un portafoglio digitale tramite un’applicazione browser o, in futuro, un’app mobile. I trasferimenti vengono completati tra persone e aziende tramite la scansione di un codice QR.

Fonte : ledgerinsights.com

