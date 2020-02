Trump prevede che il coronavirus “scomparirà” ad aprile 2020

Tempo di lettura: 2 minuti

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto lunedì che si aspettava che l’epidemia di coronavirus scomparisse ad aprile.

“Il virus … in genere andrà via in aprile”, ha detto ai giornalisti alla Casa Bianca.

“ho avuto una lunga conversazione con il presidente Xi … due notti fa”, ha detto Trump.

“Si sente molto fiducioso…del fatto che, durante il mese di aprile, il caldo, in generale, uccide questo tipo di virus. Sarebbe una buona cosa. ”

Naturalmente, se la crisi del coronavirus si rivela di breve durata, il danno può essere limitato. Ma anche ora, dopo solo due mesi di dislocazione e la prospettiva di almeno due mesi prima che possa essere ripristinata la calma, è improbabile che l’entità del danno sia ridotta.

Ad esempio, la spesa oltremare di Turisti cinesi nel 2018 (l’ultimo anno per il quale sono disponibili dati) ammontava a circa 280 miliardi di dollari USA, una media di circa 23 miliardi di dollari al mese e circa il 16% della spesa turistica in tutto il mondo, secondo l’Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite.

I viaggi internazionali sembrano essere diminuiti di almeno il 20% da dicembre 2019 (i visitatori di Hong Kong erano già in calo circa il 50% a dicembre, anno dopo anno, sei mesi dopo l’escalation delle proteste di strada), il che implica che le perdite per le destinazioni turistiche internazionali saranno probabilmente pari a circa 4,6 miliardi di dollari al mese.

Supponendo interruzioni per un minimo di quattro mesi, ciò significa perdite per le compagnie aeree e il settore turistico globale di oltre 18 miliardi di dollari.

Non è solo Cathay Pacific Airways che ha tagliato i voli verso le destinazioni in Cina: American Airlines, Delta Airlines, United Airlines, Lufthansa e British Airways sono tra le principali compagnie aeree che hanno tagliato i servizi per frenare le loro perdite.

Il mercato di consumo cinese – gravemente colpito dal virus – è più grande dei mercati statunitensi ed europei messi insieme, con il solo mercato dell’e-commerce del valore di 615 miliardi di dollari USA nel 2015.

Altre indicazioni delle implicazioni allarmanti per l’economia globale di una contrazione della domanda cinese di consumo e manifatturiera sono visibili nel mercati delle risorse naturali. I prezzi del petrolio sono scesi di oltre il 10%.

I prezzi del minerale di ferro e del rame sono diminuiti di una percentuale simile, poiché la domanda cinese di metalli di base rappresenta circa il 50% della domanda globale.

I prezzi dell’olio di palma sono precipitati. Anche i prezzi delle armature in acciaio sono fortemente diminuiti.

Fonte : scmp . com

Sabrine & Cathrina Asenauher – Reporter Freelance – Mail, redazione@reporterspress.it