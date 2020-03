Trump e altri mettono in dubbio necessità misure estreme consigliate da OMS

Tempo di lettura: 2 minuti

Il direttore generale dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus ha invitato i leader mondiali a migliorare la gestione del virus corona. Allo stesso tempo, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e altri hanno messo in dubbio la necessità di misure estreme riecheggiate dall’agenzia internazionale.

Secondo Ghebreyesus, in una videoconferenza limitata, l’arresto può rallentare la pandemia, ma non può impedire al virus di diffondersi completamente, cosicché anche i paesi del mondo devono prendere provvedimenti aggressivi.

Mentre alcuni paesi limitano l’esportazione di attrezzature mediche, ha invece sollecitato l’abolizione della politica di protezionismo e una distribuzione equa.

Paesi come Germania, Indonesia e Corea del Sud hanno un numero limitato di esportazioni di dispositivi di protezione come maschere mediche. L’India ha vietato l’esportazione di clorochina, un trattamento per la malaria che è stato testato e discusso per curare Covid-19.

Riferito da Bloomberg venerdì (27/3), Ghebreyesus ha detto ai leader mondiali tra cui Trump e il primo ministro britannico Boris Johnson di massimizzare i loro sforzi nella lotta contro il virus della corona.

Ha anche detto che milioni di persone potrebbero morire senza alcuna azione più forte, anche le vite dei leader mondiali dipendono dalle loro rispettive politiche.

Ha consegnato il messaggio nel mezzo di uno straordinario vertice del G20 a cui hanno partecipato il presidente cinese Xi Jinping, il primo ministro giapponese Shinzo Abe, il primo ministro italiano Giuseppe Conte, il principe ereditario dell’Arabia Saudita Mohammed bin Salman e il primo ministro indiano Narendra Modi.

In precedenza Trump aveva in realtà pianificato di innalzare la politica di spegnimento per fasi in diverse aree negli Stati Uniti colpite dal virus corona.

Mercoledì (25/3), il capo dell’OMS ha dato un avvertimento che raramente ha consegnato ai leader mondiali, i quali hanno affermato che il governo dovrebbe agire da un mese o due fa e che avevano perso troppo tempo.

Ora gli Stati Uniti hanno registrato casi più positivi di Covid-19 rispetto alla Cina.

Secondo la Johns Hopkins University la cifra ha raggiunto 86.000, spingendo il numero totale in tutto il mondo a oltre 540.000 casi.

Più di 124.000 persone in tutto il mondo si sono riprese da Covid-19, mentre più di 24.054 persone sono morte, tra cui 1.288 vittime negli Stati Uniti.

