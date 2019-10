Trump dà il via libera alla Turchia per invadere la Siria

Tempo di lettura: 3 minuti

La Turchia andrà presto avanti con la sua operazione militare a lungo pianificata per creare quella che chiama una “zona sicura” nel nord della Siria – e le forze statunitensi non sosterranno o saranno coinvolte in essa, ha annunciato il segretario stampa della Casa Bianca lunedì mattina presto. La mossa è un’inversione straordinaria della politica americana che lascia gli alleati americani chiedendosi se possono ancora fare affidamento sull’amministrazione Trump.

La dichiarazione è arrivata dopo che il presidente turco Tayyip Erdogan e il presidente americano Donald Trump hanno discusso in una telefonata i piani della Turchia di istituire una “zona sicura” ad est del fiume Eufrate in Siria. Per quattro anni, i combattenti statunitensi e per lo più curdi hanno combattuto e sconfitto lo Stato islamico nella Siria nord-orientale .

La decisione di Trump sostituirà le forze siriane con cui gli USA hanno lavorato per combattere l’ISIS.

La decisione della Casa Bianca sostituirà efficacemente le forze partner con cui gli Stati Uniti hanno lavorato. Per oltre un anno e mezzo, Trump ha cercato di lasciare la Siria. Nel mezzo della crisi di impeachment, ora ha preso la decisione di sacrificare gli alleati degli Stati Uniti nella guerra contro l’ISIS invece di fare pressioni su Ankara con mezzi diplomatici.

“La Turchia andrà presto avanti con la sua operazione a lungo pianificata nel nord della Siria”, ha detto il segretario stampa della Casa Bianca in una nota.

“Le forze armate degli Stati Uniti non sosterranno né saranno coinvolte nell’operazione e le forze degli Stati Uniti, avendo sconfitto il” califfato “territoriale dell’ISIS, non saranno più nelle immediate vicinanze”, ha aggiunto.

La Casa Bianca guarda il quadro generale nella Siria orientale, non come quello in cui gli Stati Uniti hanno combattuto e sacrificato insieme alle forze partner curde, ma come una semplice questione transazionale.

In questa prospettiva, gli Stati Uniti non hanno interessi nella Siria orientale, tranne i combattenti dell’ISIS. Washington non ha interesse a creare stabilità, a prevenire l’influenza iraniana, a difendere i suoi partner, a prevenire la pulizia etnica o la distruzione di proprietà o a gestire la crisi. Invece, ha deciso che la sua missione era su misura e ristretta, e niente al di là della questione ISIS.

Secondo Trump, gli Stati Uniti non hanno interesse a fermare l’invasione iraniana nella Siria orientale.

Questo nonostante altre dichiarazioni fatte dagli Stati Uniti sull’impedire l’invasione iraniana in Siria o altri presunti obiettivi che gli Stati Uniti hanno pagato per il loro servizio di “libertà religiosa” e “stabilizzazione”. Inizialmente Washington sembrava impegnata a sminamento e ricostruzione in alcune aree colpite dalla guerra dell’ISIS. Ora, la dichiarazione degli Stati Uniti sulla Siria non dice nulla di tutto ciò.

Gli Stati Uniti affermano che non è responsabile della detenzione dei detenuti dell’ISIS a spese dei contribuenti americani. “La Turchia sarà ora responsabile di tutti i combattenti dell’ISIS nell’area catturata negli ultimi due anni, sulla scia della sconfitta del” califfato “territoriale da parte degli Stati Uniti”, si legge nella nota.

Questa breve dichiarazione pone fine a quasi cinque anni di guerra americana contro l’ISIS nella Siria orientale, iniziata con il sostegno ai curdi che erano intrappolati nella città di Kobani, poi assediati dal gruppo jihadista. Gli Stati Uniti hanno iniziato gli attacchi aerei a settembre 2014 per impedire all’ISIS di prendere Kobani. Ora, cinque anni dopo, Washington dà ad Ankara il via libera per conquistare la Siria orientale, spostare i suoi residenti e sostituirli con i suoi rifugiati. Ciò avviene dopo che la Turchia ha fatto la stessa cosa ad Afrin all’inizio di quest’anno e ha spostato 160.000 persone curde.

Seth Frantzman, iscritto al Middle East Forum, è l’autore di After ISIS: America, Iran and the Struggle for the Middle East (2019), redattore editoriale di The Jerusalem Post e fondatore del Middle East Center per Rapporti e analisi.

Foto per gentile concessione di Bang Kook Poost

Reporter Freelance – Mail, asia3@reporterspress.it