Troppa vitamina D può ridurre la densità ossea, affermano gli scienziati

Tempo di lettura: 4 minuti

La vitamina D è essenziale per le ossa forti. Questo è universalmente concordato. Sappiamo anche che la vitamina D viene prodotta nelle nostre cellule della pelle se esposta a soli 10-15 minuti del sole estivo sulla maggior parte della superficie corporea.

Tuttavia, per le persone nei freddi climi settentrionali, questo tipo di sole è raro per sei o più mesi d’inverno, portando a una possibile carenza di vitamina D. Ciò significa che prendono invece integratori, per prevenire l’indebolimento osseo.

L’assunzione giornaliera raccomandata di vitamina D da Health Canada è di 600 UI (unità internazionali) fino all’età di 70 anni, dopo di che arriva a 800 UI. Tuttavia, alcuni esperti non sono d’accordo, suggerendo che le persone con osteoporosi, una condizione in cui l’osso si assottiglia, necessitano ovunque da 400 a 2.000 UI al giorno.

Le raccomandazioni di Health Canada mirano a prevenire le malattie ossee a causa della carenza di vitamina D, ma non forniscono la dose ottimale. Di conseguenza, non è chiaro se l’assunzione di più vitamina D contribuisca a migliorare la salute, come molti credono.

L’attuale studio ha esaminato la domanda: puoi prendere troppa vitamina D? E se sì, quanto costa troppo?

Il presente studio ha esaminato la salute delle ossa di 300 volontari di età compresa tra 55 e 70 anni per tre anni, con un’età media di 62 anni. Ai partecipanti è stato assegnato in modo casuale uno dei tre gruppi: quelli che hanno ricevuto 400 UI di vitamina D, quelli su 4.000 UI e quelli su 10.000 UI.

L’aggiunta stimata di 200 UI in media attraverso la dieta ha portato tutti e tre i gruppi alla dose raccomandata o superiore. È stato anche somministrato citrato di calcio fino a 600 mg di calcio elementare per ottenere un’assunzione giornaliera di circa 1.200 mg di calcio in media.

Lo studio mirava a esaminare la forza e la densità ossea a dosi più elevate di vitamina D per verificare se i benefici per la salute aumentassero con l’aumentare delle dosi di vitamina D.

All’inizio dello studio, è stata effettuata una nuova scansione chiamata tomografia computerizzata ad alta risoluzione per valutare la densità ossea e la salute delle ossa al polso e alla caviglia. Questo si chiama XtremeCT ed è disponibile solo nei laboratori di ricerca. Il vantaggio di usare questo è la visualizzazione dettagliata della microarchitettura ossea che offre.

Un altro strumento chiamato absorptiometry a raggi X doppio (DXA) è stato utilizzato anche per valutare la densità ossea all’inizio dello studio e quindi a 6, 12, 24 e 36 mesi. Sono stati anche prelevati campioni di urina annuali.

La densità minerale ossea (BMD) è calcolata dalla concentrazione di calcio e altri minerali in un po ‘di osso. Un BMD più alto riduce il rischio di fratture, tuttavia, il BMD in genere diminuisce con l’età.

Cosa ha mostrato lo studio?

Lo studio ha riscontrato un lieve declino della BMD nel corso dei tre anni usando scansioni DXA. Tuttavia, quando è stato utilizzato XtremeCT, si è rivelato molto più sensibile, riflettendo una significativa perdita ossea in tutti e tre i gruppi.

Nelle 400 UI, 4.000 UI e 10.000 UI, il BMD è diminuito rispettivamente dell’1,4%, 2,6% e 3,6%, principalmente nel raggio, ma anche nella tibia alla dose più alta. La resistenza ossea non è stata significativamente ridotta in nessun gruppo.

La maggiore sensibilità di XtremeCT rispetto al DXA non ha sorpreso i ricercatori, ma la scoperta che dosi più elevate di vitamina D fossero collegate alla maggiore perdita ossea era sorprendente. Ciò potrebbe essere dovuto ad un aumento del riassorbimento osseo con soppressione della secrezione dell’ormone paratiroideo (che è importante per la formazione di nuovo osso).

Precedenti studi hanno dimostrato che dosi elevate di vitamina D hanno comportato un aumento del riassorbimento osseo a meno che non fosse integrato anche il calcio. La forma attiva di vitamina D chiamata calcitriolo aumenta la produzione di osteoclasti che migliorano il riassorbimento osseo.

Lo studio ha anche esaminato se alte dosi di vitamina D avrebbero causato altri effetti avversi. I risultati hanno mostrato che l’incidenza di ipercalciuria (livelli eccessivi di calcio nelle urine) è aumentata con dosi più elevate, vale a dire 4.000 UI e 10.000 UI al giorno. Mentre 87 partecipanti presentavano complessivamente ipercalciuria, l’incidenza era del 17% nel primo gruppo, del 22% nel secondo 22% e del 31% nel terzo.

L’ipercalciuria è relativamente comune nella popolazione ma aumenta le possibilità di calcoli renali. Nella popolazione in studio, l’assunzione di calcio nella dieta è stata ridotta negli 87 pazienti e ciò ha comportato una riduzione del calcio urinario in un secondo test.

Lo studio ha concluso che l’assunzione di vitamina D a dosi superiori alla dose giornaliera raccomandata non è davvero utile per aumentare la densità ossea o aumentare la forza ossea. In effetti, la densità ossea è diminuita, come mostrato dalle figure precedenti, con la perdita maggiore osservata nel gruppo che ha assunto la dose più alta.

Cosa possiamo imparare dallo studio

Quella quantità di perdita ossea non è sufficiente per rischiare una frattura per un periodo di tre anni, ma i nostri risultati suggeriscono che per gli adulti sani, le dosi di vitamina D ai livelli raccomandati da Osteoporosis Canada (400-2000 UI al giorno) sono adeguate per la salute delle ossa. ”

elle parole della ricercatrice Emma Billington, “Grandi dosi di vitamina D non hanno un beneficio per lo scheletro. Per gli adulti sani, 400 UI al giorno sono una dose ragionevole. Dosi di 4.000 UI o superiori non sono raccomandate per la maggior parte degli individui. ”

Riferimenti vari:

Effetto dell’integrazione di vitamina D ad alte dosi sulla densità volumetrica e sulla forza ossea: uno studio clinico randomizzato. Lauren A. Burt, Emma O. Billington, Marianne S. Rose, Duncan A. Raymond, David A. Hanley e Steven K. Boyd. JAMA 2019; 322 (8): 736-745. doi: 10.1001 / jama.2019.11889. https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2748796

Giornalisti ed esperti in Salute, Medicina, Scienza, Nutrizione Umana.

Per contattarci, redazione@reporterspress.it