Trasporto marittimo propone commissione ricerca per ridurre emissioni

Tempo di lettura: 4 minuti

L’industria globale del trasporto marittimo ha presentato una proposta per formare il primo programma collaborativo di ricerca e sviluppo nel settore marittimo per aiutare a eliminare le emissioni di CO2 del trasporto internazionale. La proposta include finanziamenti di base da parte delle compagnie di navigazione in tutto il mondo per circa 5 miliardi di dollari su un periodo di 10 anni.

Punti salienti della proposta:

• Una nuova organizzazione non governativa di Ricerca e Sviluppo per spianare la strada alla decarbonizzazione delle spedizioni.

• Finanziamento di base da parte delle compagnie di navigazione in tutto il mondo di circa 5 miliardi di dollari su un periodo di 10 anni.

• Accelerare lo sviluppo di navi a emissioni zero di carbonio commercialmente praticabili entro i primi anni ’30.

Il trasporto marittimo internazionale trasporta circa il 90 percento del commercio globale ed è attualmente responsabile di circa il 2 percento delle emissioni antropogeniche di CO2 nel mondo. Per raggiungere gli obiettivi dell’accordo sui cambiamenti climatici di Parigi, la rapida decarbonizzazione è vitale, anche per le spedizioni internazionali. È il regolatore globale del trasporto marittimo, l’Organizzazione marittima internazionale delle Nazioni Unite (IMO), che ha la responsabilità di regolamentare la riduzione delle emissioni di CO2 con il trasporto internazionale.

La mossa a livello di settore per accelerare la R&S è necessaria per garantire il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 concordati dagli Stati membri dell’IMO nel 2018.

Questi ambiziosi obiettivi IMO comprendono un taglio assoluto delle emissioni totali di gas serra del settore di almeno il 50% entro il 2050, indipendentemente dalla crescita degli scambi, con la piena decarbonizzazione poco dopo. L’obiettivo per il 2050 richiederà un miglioramento dell’efficienza del carbonio fino al 90 percento, il che è incompatibile con un uso a lungo termine di combustibili fossili da parte della navigazione commerciale.

Per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell’IMO occorrerà implementare nuove tecnologie a zero emissioni di carbonio e sistemi di propulsione, come idrogeno verde e ammoniaca, celle a combustibile, batterie e carburanti sintetici prodotti da fonti energetiche rinnovabili. Questi non esistono ancora in una forma o scala che può essere applicata alle grandi navi commerciali, in particolare quelle impegnate in viaggi transoceanici e che attualmente dipendono dai combustibili fossili.

L’industria marittima sta proponendo l’istituzione di un Comitato internazionale per la ricerca e lo sviluppo marittimo (IMRB), un’organizzazione non governativa di ricerca e sviluppo che sarebbe supervisionata dagli Stati membri dell’IMO.

L’IMRB sarà finanziato dalle compagnie di navigazione in tutto il mondo tramite un contributo obbligatorio in R&S di 2 USD per tonnellata di combustibile per uso marittimo acquistato per il consumo da compagnie di navigazione in tutto il mondo, che genererà circa 5 miliardi di dollari di finanziamenti core in un periodo di 10 anni.

Questi 5 miliardi di dollari di finanziamento core in un periodo di 10 anni generato dai contributi sono fondamentali per accelerare gli sforzi di ricerca e sviluppo necessari per decarbonizzare il settore del trasporto marittimo e catalizzare lo spiegamento di navi a zero emissioni di carbonio commercialmente praticabili entro i primi anni ’30.

Sebbene il programma di ricerca e sviluppo e il suo finanziamento siano un’iniziativa delle principali associazioni di armatori internazionali, è gradita la partecipazione di ulteriori parti interessate. È possibile istituire rapidamente un fondo globale e l’industria navale è fiduciosa che anche altre parti interessate vorranno contribuire, generando potenzialmente finanziamenti supplementari sostanziali per la R&S.

In una proposta all’IMO delle Nazioni Unite, l’industria ha definito i dettagli per la governance e il finanziamento del programma coordinato di R&S, che può essere messo in atto entro il 2023 mediante modifiche alla vigente Convenzione dell’IMO per la prevenzione dell’inquinamento causato dalle navi (MARPOL).

La proposta del settore navale sarà discussa dai governi di Londra alla prossima riunione del comitato per la protezione dell’ambiente marino dell’IMO nel marzo 2020.

Parlando all’annuncio, Esben Poulsson, presidente della Camera internazionale di navigazione, ha dichiarato:

“La coalizione di associazioni di settore alla base di questa proposta sta dimostrando una vera leadership. L’industria marittima deve ridurre le proprie emissioni di CO2 per far fronte all’ambiziosa sfida che l’Organizzazione marittima internazionale ha posto. L’innovazione è quindi vitale se vogliamo sviluppare le tecnologie che alimenteranno la 4a rivoluzione della propulsione. Questa proposta è semplice, responsabile e realizzabile e speriamo che i governi sosterranno questa mossa coraggiosa “.

Guy Platten, Segretario Generale International Chamber of Shipping, ha dichiarato:

“Non dobbiamo lasciare ad altri il compito di affrontare la crisi climatica. Né chiederemo ad altri di decidere il futuro del settore marittimo. Ci assumiamo la nostra responsabilità e chiediamo ai governi di tutto il mondo di sostenere i nostri sforzi.

“Greta Thunberg ha ragione a dire che” contabilità creativa e pubbliche relazioni intelligenti “sono spesso alla base dei presunti impegni per la sostenibilità, ma i nostri piani sono trasparenti e il nostro regolatore ha i denti. Ora chiediamo alla più ampia comunità di spedizioni la loro benedizione. Il cambiamento su questa scala è difficile e spesso scoraggiante. Ma in questo caso, non potrebbe essere più necessario. “

Simon Bennett, Vice Segretario Generale International Chamber of Shipping, ha dichiarato:

“Anche usando stime prudenti per la crescita commerciale, una riduzione totale del 50% di CO2 entro il 2050 può essere raggiunta solo migliorando l’efficienza del carbonio della flotta mondiale di circa il 90%. Ciò sarà possibile solo se gran parte della flotta utilizza carburanti zero carbon commercialmente praticabili. In pratica, se l’obiettivo del 50% viene raggiunto, con una larga parte della flotta che utilizza carburanti a zero emissioni di carbonio entro il 2050, l’intera flotta mondiale userebbe anche questi carburanti molto presto dopo, rendendo possibile la decarbonizzazione al 100% – che è l’industria obbiettivo.

$ 2 alla tonnellata genereranno circa 5 miliardi di dollari in un periodo di dieci anni – basato sul consumo totale di carburante della flotta mondiale di circa 250 milioni di tonnellate all’anno – che riteniamo dovrebbe essere sufficiente per accelerare l’intenso sforzo di ricerca e sviluppo di cui abbiamo bisogno per decarbonizzare completamente il nostro settore all’interno dell’ambizioso calendario concordato dall’IMO. ”

Le associazioni internazionali di armatori che presentano questa proposta, che rappresentano collettivamente tutti i settori e le attività commerciali e oltre il 90% della flotta mercantile mondiale, sono:

• BIMCO

• ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DI LINEE DI CROCIERA

• INTERCARGO

• INTERFERRY

• CAMERA DI SPEDIZIONE INTERNAZIONALE

• INTERTANKO

• ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DI SERBATOI

• CONSIGLIO MONDIALE DI SPEDIZIONE

Fonte

Ics Shipping Press

Bruce Wilke & Staff -> Press Office, web marketing, communication, SEO, Telematic Dispatch, Video Reportage, other.

Potrebbe piacerti anche uno di questi post: Niente post da proporre