Il trasporto di yacht è la spedizione di uno yacht verso una destinazione invece di navigare o di guidarla. Il trasporto di yacht è un’alternativa al tradizionale passaging (vela o automobilismo) per raggiungere le destinazioni desiderate in tutto il mondo. Il trasporto rispetto al passaggio è conveniente, più sicuro e migliora la disponibilità.

Per molti marinai dedicati , il passaggio o la traversata oceanica è un rito di passaggio , ma comporta molti rischi e spese. Per molti incrociatori seri, considerazioni finanziarie, aziendali e familiari mettono in discussione la dedizione a lungo termine a tempo pieno richiesta dagli incroci oceanici. Il trasporto di yacht diventa un’alternativa quando la destinazione e la crociera (marittima) sono più importanti del passaggio.

Il trasporto di yacht generalmente elimina costose, lunghe e pericolose traversate oceaniche, aprendo la crociera a più persone. La navigazione in container , un approccio al trasporto di yacht, è significativamente meno costosa e ha una maggiore flessibilità rispetto ai tempi e alle destinazioni. Lo svantaggio della navigazione in container è che esiste un numero limitato di yacht che hanno il fascio di 7,5 piedi necessario (2,3 m) per adattarsi al container standard largo 2,4 metri.

I metodi di trasporto sono quattro, noi ci occupiamo dei seguenti:

Le navi semisommergibili sono state sviluppate per spostare grandi carichi (di progetto) , ma ora sono state adattate per la spedizione degli yacht. Queste navi sono semi-sommergibili. Ciò significa che con la zavorratura possono immergere le loro stive . Il motore degli yachts sotto il loro potere nelle stive di carico allagate per caricare. Una volta che tutti gli yacht sono in posizione e protetti, i subacquei saldano i supporti dello scafo in posizione. La nave si allontana e vola via. All’arrivo al porto di scarico, il processo è invertito, con la zavorra della nave, che consente l’uscita degli yacht. La spedizione semi-sommergibile è organizzata dai proprietari.

Il Carico di Bordo

Gli yacht possono essere spediti come cargo di coperta, vengono caricati direttamente dall’acqua o dalla riva, e sono caricati su navi o gru a terra in culle fornite dal corriere o dal proprietario. Per le spedizioni di carichi di coperta convenzionali, il rigging è rimasto intatto. La spedizione del carico di bordo viene normalmente concordata direttamente con le compagnie di navigazione o con intermediari specializzati nella spedizione di carichi di bordo. MV Spiegelgracht è uno degli 80 mercantili utilizzati dalla compagnia Sevenstar Yacht Transport per il trasporto di yacht da diporto come cargo da carico.

La spedizione del container

Anche gli yachts vengono trasportati con navi portacontainer . Poiché il trasporto di container viene venduto sulla base del volume totale racchiuso, vengono fatti sforzi per ridurre tale volume, incluso il de-rigging della barca. Se uno yacht soddisfa le restrizioni imposte dal dimensionamento del contenitore , in genere da 11,89 m (x 2,8 piedi) (2,29 m) x 9,3 piedi (2,83 m), la spedizione in container è un’alternativa. La spedizione del container è organizzata tramite spedizionieri .

Quali sono i costi?

I costi comprendono preparazione, culle, documentazione, dogana, spese governative, spedizione dei container che sono quasi indipendenti dalla distanza di spedizione e dipendono maggiormente dagli squilibri nelle posizioni dei container. Un esempio pratico. Utilizzando un dock-wise per attraversare l’Atlantico il costo si aggira sui $ 120.000 a tratta.

Pianificazione

Le navi semisommergibili viaggiano su orari fissi su rotte popolari come da e verso le destinazioni negli Stati Uniti, in Europa, nei Caraibi e nell’Oceano Pacifico.

Mentre in teoria, i carichi di coperta possono essere disposti tra due porti e in qualsiasi momento, i costi si riducono se un certo numero di yacht vengono spediti insieme. Poiché la maggior parte delle navi non sono portatori di bandiera statunitensi, per legge sono vietati il ​​trasporto di carichi tra porti statunitensi. Per rispettare la legge, caricano o scaricano in Canada, Bahamas o Messico. La spedizione in container offre una flessibilità completa rispetto alle porte e ai tempi.

Sicurezza

Il contenitore chiuso a chiave offre la migliore sicurezza complessiva. Poiché le navi semisommergibili sono dedicate al trasporto di yacht, offrono anche un ambiente sicuro. Oltre al furto, un altro potenziale problema sono le perdite parziali o totali in mare. La probabilità di perdite è bassa, riflesso dal minor costo dell’assicurazione.

L’aumento del costo del carburante, la praticità e la capacità di andare ovunque rendono il trasporto di yacht un’alternativa interessante.

Conviene l’utilizzo di questi navi porta yachts? Dipende qual’é la destinazione.

