La trasparenza dei media si occupa dell’apertura e della responsabilità dei media e può essere definita come uno scambio trasparente di sussidi informativi basati sulle idee di novità. La trasparenza dei media è una delle maggiori sfide delle pratiche mediali quotidiane contemporanee in tutto il mondo, poiché i media e i giornalisti subiscono costantemente pressioni da parte di inserzionisti, fonti di informazione, editori e altri gruppi influenti.

Le fonti di notizie possono influenzare quali informazioni sono pubblicate o non pubblicate. A volte, le informazioni pubblicate possono essere pagate anche da fonti di notizie, ma il prodotto multimediale finale (un articolo, un programma, un post sul blog) non indica chiaramente che il messaggio è stato pagato o influenzato in alcun modo. Tale opacità mediatica, o non trasparenza dei media, rovina la fiducia e la trasparenza tra i media e il pubblico e ha implicazioni per la trasparenza di nuove forme di pubblicità e pubbliche relazioni (come la pubblicità nativa e il giornalismo di marca).

La trasparenza dei media è un concetto normativo e si ottiene quando: 1) esistono molte fonti di informazioni concorrenti; 2) il metodo di trasmissione delle informazioni è noto; e 3) il finanziamento della produzione di media è divulgato e reso pubblico.

Il concetto di corruzione dei media è emerso in risposta alle pretese di pregiudizi nei media e la mancanza di trasparenza dei media può essere percepita come una forma di corruzione. La trasparenza dei media è un mezzo per diminuire le pratiche non etiche e illegali nei rapporti tra fonti di notizie e media.

I pagamenti indiretti e le influenze sono stati definiti come “qualsiasi tipo di ricompensa non monetaria a un giornalista, redattore o sbocco mediatico o all’esistenza di una politica sui media che detta, incoraggia pagamenti indiretti o influenza il successo finanziario e l’indipendenza dell’output mediatico o dei suoi dipendenti”.

