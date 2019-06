TRASFERIMENTO DI AUTORITÀ AL POTENZIATO FORWARD BATTLE GROUP ESTONIA

A metà maggio 2019 si è svolto un trasferimento di autorità presso il gruppo di battaglia Estonia potenziato a guida avanzata del Regno Unito (eFP), quando i militari francesi hanno preso il posto del Belgio. “Questo impegno multinazionale è un’eccellente opportunità per migliorare l’interoperabilità delle nostre forze con quelle della nazione-quadro, della nazione ospitante e di tutte le altre nazioni che contribuiscono, incluso ovviamente il Regno Unito. Ciò va anche verso un ulteriore miglioramento delle capacità dei nostri soldati e delle nostre attrezzature In condizioni operative, sono molto orgoglioso di essere il vicecomandante della Missione eFP in Estonia “, ha affermato il colonnello Damien de Besombes, francese SNR.

Per i prossimi 8 mesi, i soldati francesi svilupperanno l’interoperabilità con i loro compagni britannici a tutti i livelli e in tutti i campi: combattimento, manovra, sparo, procedure HQ e supporto logistico. Esercizi di allenamento come il legionario CRIMSON (UK-FR) consentiranno inoltre ai soldati francesi di mantenere un alto livello di preparazione.

Il distaccamento francese, composto da circa 300 soldati, è diviso in un raggruppamento tattico combinato di armi di circa 200 soldati e un elemento di supporto nazionale di 100 soldati.

4 carri armati principali Leclerc, 13 VBCI (veicoli da combattimento di fanteria), 4 VAB (veicoli corazzati personali), 7 VBL (veicoli corazzati leggeri) costituiscono i principali elementi di combattimento di questo distaccamento. Nel distaccamento di Lynx sono integrati anche elementi di supporto nazionale, plotoni degli ingegneri e un gruppo di osservazione dell’artiglieria.

Completamente schierato nel giugno 2017, la presenza avanzata avanzata della NATO comprende forze multinazionali fornite dalle nazioni del quadro e da altri alleati che contribuiscono su base volontaria, pienamente sostenibile e di rotazione. Si basano su quattro gruppi di battaglia di dimensioni del battaglione rotazionale che operano in concerto con le forze nazionali di difesa nazionale e sono presenti in ogni momento nei paesi ospitanti.

Canada, Germania, Regno Unito e Stati Uniti sono le nazioni quadro per la solida presenza multinazionale rispettivamente in Lettonia, Lituania, Estonia e Polonia.

