Trade, Cosa sono i mercati di tori e orsi?

Tempo di lettura: 4 minuti

L’economia globale ha preso una svolta piuttosto preoccupante a seguito di forti misure in tutto il mondo per combattere la crisi COVID-19. Mentre molte aree hanno fatto bene a contenere la crisi, tali tattiche di mitigazione hanno messo a dura prova numerosi aspetti dell’economia, compresi i mercati azionari.

All’inizio dell’anno, il mercato azionario ha registrato un’enorme ripresa, con gli investitori che hanno registrato rendimenti incredibili. Tuttavia, le cose si sono inasprite piuttosto rapidamente quando la gravità di COVID-19 è diventata più chiara.

Il mercato ha subito una brusca caduta fino a marzo e ha continuato la sua spirale discendente ad aprile.

Il 2020 è iniziato come un mercato rialzista, ma è entrato nel territorio dell’orso entro il primo trimestre. Mentre questa transizione da toro a orso è stata ampiamente analizzata, molte persone medie possono essere curiose delle metriche di un mercato toro o orso. Inoltre, perché l’animale fa riferimento?

Secondo Sperandeo , una delle poche fonti per una definizione ufficiale, un mercato rialzista è caratterizzato da un movimento al rialzo a lungo termine degli indici azionari, mentre una tendenza al ribasso dei valori dell’indice viene definita mercato ribassista. Gli investitori hanno ulteriormente perfezionato questa definizione per includere una soglia del 20% nei movimenti al rialzo o al ribasso nei principali indici azionari per un mercato da classificare rispettivamente come mercato rialzista o ribassista.

Sebbene questo sia generalmente un consenso, la cifra del 20% è completamente arbitraria, così come la linea temporale su cui misurare la crescita o il declino. In sostanza, quando osserviamo indici azionari come S&P 500, FTSE 100 o Dow Jones Industrial Average, aumentano di valore di oltre il 20% o diminuiscono di tale importo in un determinato periodo di tempo, da qualche settimana a più anni, lo chiamiamo rispettivamente un mercato rialzista o ribassista.

Lo sviluppo di un mercato orso può essere classificato in quattro fasi principali. Nella prima fase, il sentimento degli investitori è solido e sicuro, poiché i titoli stanno raggiungendo massimi significativi. Gli investitori potrebbero essere pronti ad uscire dal mercato e godere dei loro enormi profitti. Nella seconda fase, i prezzi delle azioni iniziano a calare bruscamente.

Gli investitori si fanno prendere dal panico e la sensazione diventa rapidamente più pessimistica. Questa fase è anche conosciuta come capitolazione. Nella terza fase, gli speculatori entrano nel mercato e migliorano i volumi di borsa. All’inizio della quarta fase, i prezzi delle azioni continuano a scendere, ma il calo è più lento. La riduzione dei prezzi delle azioni spinge gli investitori a ricominciare ad acquistare. Alla fine, il sentimento degli investitori si stabilizza e i prezzi delle azioni iniziano a salire.

Fasi di un mercato toro

Un mercato rialzista inizia con un costante aumento dei prezzi delle azioni, con una forte crescita del prodotto interno lordo (PIL) e un calo della disoccupazione. La fiducia degli investitori inizia a crescere man mano che le società registrano profitti sani.

Nella seconda fase, la domanda di titoli è positiva e numerosi importanti indici azionari continuano la loro ascesa. Con la terza fase, si registra un aumento significativo dell’attività dell’IPO, poiché un numero maggiore di start-up è incoraggiato a diventare pubblico a causa del sentimento positivo degli investitori. Nella quarta fase, le azioni tendono a raggiungere i massimi storici e alcuni investitori iniziano a uscire dal mercato, realizzando i loro guadagni.

Origine di orsi e tori

Merriam-Webster afferma che l’uso di “orso” nel gergo di borsa è venuto per primo. Gli etimologi hanno identificato un vecchio proverbio che avvertiva le persone di non “vendere la pelle dell’orso prima che uno avesse catturato l’orso”.

Si ritiene che abbia avuto origine da storie di commercianti che avrebbero preso soldi dagli acquirenti per la pelle dell’orso prima di aver effettivamente catturato un orso. Il termine guadagnò popolarità nella finanza durante la bolla dei mari del sud del 1720, in riferimento agli speculatori che scommettevano sulla caduta del mercato azionario.

La South Sea Company, fondata nel 1711, era un’impresa quotata in borsa che commerciava con le colonie spagnole sudamericane. Tra gennaio e giugno del 1720, le azioni della società aumentarono di valore da £ 128 fino alla somma di £ 1050 per azione. Ciò è dovuto principalmente alle numerose affermazioni fatte dai direttori dell’azienda in merito al suo successo e alla sua redditività. Tuttavia, con l’arrivo di settembre, queste affermazioni sono state ritenute false e le azioni sono tornate a £ 175. È stata la prima “bolla” del mercato azionario in cui diversi investitori, tra cui Sir Isaac Newton, hanno perso molto del loro patrimonio.

Questo potrebbe essere considerato il primo mercato orso registrato al mondo! \

Primo piano di un mediatore del mercato azionario che lavora con i grafici sulla compressa digitale all’ufficio. Retrovisione dell’agente di borsa che legge rapporto e grafico difettosi. Punto di vista posteriore dell’uomo d’affari multietnico che analizza le vendite di caduta.

Il toro ha trovato il suo posto nel gergo di borsa come l’alter ego dell’orso. Le immagini di un orso e di un toro contrari si basano su qualcosa scritto da Alexander Pope nel 1720.

“Vieni a riempire il calice del Mare del Sud pieno;

Gli dei del nostro magazzino si prenderanno cura di:

Europa lieta accetta il Toro,

E Giove con gioia rimanda l’orso. ”

Tuttavia, esiste una spiegazione alternativa sull’origine del termine.

Origine alternativa di tori e orsi

Alcuni sostengono che orsi e tori siano stati scelti per rappresentare le tendenze del mercato azionario in base al modo in cui ciascun animale attacca la sua preda. L’orso lancia un forte colpo al ribasso con il suo artiglio, analogo a una tendenza al ribasso del mercato azionario. D’altra parte, il toro spinge le corna verso l’alto per attaccare la sua preda, simile a una tendenza crescente del mercato azionario.

Ancora un’altra teoria afferma che i termini venivano dai primi giorni della Borsa di Londra quando i trader pubblicavano “tori” (bollettini) quando i volumi e la frequenza degli scambi erano alti. In alternativa, nei giorni in cui l’attività di negoziazione era lenta, la bacheca sarebbe rimasta “nuda”.

Un consiglio positivo

Secondo una ricerca di Asger Lunde e Allan Timmermann , più a lungo si estende un mercato orso, maggiore è la probabilità che finisca. Al contrario, più a lungo si estende un mercato rialzista, minore è la probabilità della sua chiusura. In sostanza, più a lungo diminuiscono le tue scorte, aumentano le possibilità che il calo si fermi. Più a lungo aumentano le tue scorte, maggiori sono le possibilità che il picco continui!

Non importa quanto sembrino oscure le cose in mezzo a questa crisi COVID-19, ricorda che è sempre più buio prima dell’alba.

Riferimenti

Journal of Economic Literature

Rivista internazionale di analisi finanziaria

SmithsonianMagazine

scienceabc.com