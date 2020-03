Toscana – Viareggio, Rinviato salone nautico industriale a Novembre 2020

Tempo di lettura: 1 minuto

[Comunicato Stampa] Alla luce degli sviluppi intorno al virus COVID-19, il cda di NAVIGO – società di innovazione e sviluppo della nautica – si è riunito per un confronto e un monitoraggio della situazione per quanto riguarda lo svolgimento di YARE (Yachting Afersales and Refit Experience), appuntamento internazionale della yachting industry in programma nelle prossime settimane a Viareggio.

La Toscana resta un territorio completamente sicuro per i viaggi di lavoro e turistici e la Regione Toscana ha attivato ordinanze e avviato protocolli che sono stati riconosciuti tra i migliori in Italia anche da istituzioni mediche e scientifiche di grande eccellenza.

Quale evento business con una forte partecipazione internazionale, Yare coinvolge imprese, stakeholder e comandanti di Superyacht che provengono circa il 60% dall’estero.

L’alta partecipazione di aziende e persone estere al programma degli eventi ci ha spinto a confrontarci con loro per venire incontro alle loro esigenze e alla loro impossibilità di viaggiare a causa delle decisioni di restrizioni di compagnie aeree e paesi dai loro luoghi di origine.

La decisione presa dal cda tenendo conto del contesto internazionale è quella di posticipare la decima edizione di YARE dal 4 al 6 novembre 2020.

Fonte : Ufficio Stampa YARE

L’edizione dell’anno scorso 2019.

Bruce Wilke & Staff -> Press Office, web marketing, communication, SEO, Telematic Dispatch, Video Reportage, other.