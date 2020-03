Toscana, Industria tessile in debacle a Prato

Tempo di lettura: 1 minuto

La comunità cinese di Prato sta pensando di lasciare la città se pur sono diventati, nel tempo, un punto focale per l’industria tessile nazionale. Molte fabbriche, di proprietà di imprenditori cinesi, producono abiti per l’industria della moda italiana. La diffusione del coronavirus in Cina e in Italia ha avuto gravi ripercussioni per l’industria locale e i lavoratori sono stati licenziati.

“C’è stato un forte calo nel lavoro. Molte fabbriche hanno deciso di chiudere, perché non è sostenibile “, ha affermato Marco Wong, consigliere di Prato.

Circa 30.000 cinesi lavorano nel distretto tessile di Prato; molti non hanno contratti o lavorano a tempo parziale, lasciandoli con accesso limitato o nullo al sostegno sociale da parte del governo in caso di licenziamento.

Flavio Hu, dell’Associazione cinese giovani imprenditori, teme che il blocco, che ora copre l’intero paese , potrebbe significare la fine dell’industria tessile della regione. “Stiamo elaborando gli ordini ricevuti prima della crisi, ma gli acquirenti non verranno a piazzarne di nuovi. Inoltre, i centri di vendita all’ingrosso di moda a Milano e Padova sono ora chiusi ”, ha affermato.

“Non è possibile disporre di dati precisi, ma si stima che le perdite per gli imprenditori cinesi nella zona di Prato siano di circa € 10 milioni (£ 9 milioni) al mese”.

Si stima che 310.000 cinesi vivano in Italia, rappresentando l’8,3% dei cittadini extracomunitari, la terza più grande comunità di cittadini stranieri residenti nel paese. Più della metà vive al nord, con il 16% residente nelle province di Prato e Firenze. La maggior parte lavora nell’industria tessile.

