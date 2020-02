Toscana, indagine sul ‘sentiment’ web destinazione Firenze

Tempo di lettura: 2 minuti

La reputazione web di Firenze emersa dall’indagine realizzata da TP per il Comune di Firenze ha avuto un successo mediocre, rispetto alla realtà di ciò che rappresenta Firenze nel mondo. L’analisi è stata presentata presso l’Infopoint turistico di piazza Stazione dall’assessore al Turismo CdR e dal fondatore e Ceo di TP.

L’obiettivo era quello di avere l’opinione dalle coppie, le famiglie ed i gruppi. Ad aggiungersi uno scarso 15% di viaggiatori singoli per il mercato straniero. La quota di turismo business, prevalentemente italiano, è alquanto deprimente.

Il sentiment, cioè la soddisfazione generale dell’esperienza, legata ai temi per bambini è genericamente buona, anche se ci sono degli aspetti che possono essere migliorati.

Nonostante la presenza di attività specifiche per i bambini non si rileva un posizionamento identitaria specifico.

L’artigianato è sicuramente una componente identitaria della destinazione Firenze: il sentiment è molto buono, anche se non ha ancora raggiunto appieno il potenziale di attrattore turistico di per sé.

Le diverse produzioni artigiane sono parte della base economica cittadina e rafforzano la reputazione stessa dell’intero territorio, poiché quando vengono scoperte dai visitatori sono un’esperienza ‘memorabile e positiva’.

Dall’analisi dei contenuti emerge come il tema dell’artigianato non sia attualmente un motivo distinto di attrazione principale in città: viene infatti spesso scoperto in loco visitando musei e monumenti o passeggiando per le vie cittadine, dove l’offerta di produzioni artigianali è presente.

Rispetto alle produzioni artigiane, oro in primis, a cui seguono pelle, ceramica e legno sono gli elementi più citati.

Quello che emerge con forza è la soddisfazione strettamente collegata alla bellezza e unicità degli oggetti e delle location nelle quali sono esposti, creati e venduti.

Il rapporto tra l’offerta culturale e le produzioni artigiane diventa un interessante punto di partenza per ripensare a nuove motivazioni di visita alla città, in collaborazione con gli operatori turistici.

