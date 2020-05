[Toscana – Firenze] Covid-19, Fase 2: Tracciamento dei cittadini mediante wi-fi accesi

Tempo di lettura: 3 minuti

Il tracciamento dei cittadini a Firenze. mediante le celle telefoniche, nell’uso anche del wi-fi è riportato da una recente indagine statistica ove viene scritto che si ripopolano piazze e parchi cittadini, dopo l’avvio della Fase 2.

In particolare il tracciamento riporta due mete preferite dai fiorentini: il piazzale Michelangelo e le Cascine.

Questo tracciamento è emerso anche sul Ponte Vecchio con valori fino a tre volte maggiori rispetto a quelli delle settimane precedenti.

I dati dicono che ci sono state passeggiate in bicicletta ed a piedi già a partire dal primo maggio.

Il Parco delle Cascine hanno registrato un deciso incremento: alle 18 del 4 maggio l’area Wifi ha registrato già quasi 10 volte il dato delle settimane precedenti, con un aumento del 71% (essendo il parco chiuso nel periodo precedente, i valori dei giorni prima del 4 maggio sono legati perlopiù alle aree di confine nel quale comunque il segnale wifi può arrivare).

La redazione toscana ha intervistato alcuni fiorentini anche sul fatto che bisogna tenere la mascherina e portare i guanti, e, se pur con il massimo senso di responsabilità, hanno all’unanimità lanciato critiche ben precise sul fatto che negli spazi aperti la mascherina comporta problemi alla respirazione mentre si cammina.

I guanti indossati ? Sono da usare se tocchi superfici, dicono una buona parte dei cittadini intervistati. Indossarli ti porta alla sudorazione alle mani, quindi problemi non indifferenti come la micosi.

Diversi fiorentini sono convinti che il virus non vola, non si attacca per terra e non c’è in aria. Alcuni fanno anche lezioni medico-scientifiche dicendo che il complotto sul virus cinese non è vero: per la precisione ‘sono nostri amici, non meritano essere trattati così’.

Il virus allora chi lo ha creato? I giovani intervistati sono convinti si tratta di ‘qualcosa’ che arriva dal cibo, tipo dai vaccini negli allevamenti. Quindi mangiando si assume il virus.

Quando si domanda come mai sono deceduti gli anziani, c’è chi dice ha avuto la perdita in famiglia, però sono convinti che comunque il ‘nonno’ o la ‘nonna’ non ce l’avrebbero fatta perché già malati ed il virus ha dato una ‘spinta’.

Tra gli intervistati, anche gli anziani, pochi, e delusi perché ancora le panchine sono nastrate e costretti a sedersi dove è possibile, come un tronco d’albero.

Qualche anziano ha anche detto:”Sin qui sono arrivato, il mio l’ho fatto…quindi se arriva arrivederci ci si vede dall’altra parte’.

Tutti gli intervistati indossavano correttamente la mascherina e stavano a ben oltre due metri nel dialogo anche fra i congiunti.

I guanti? La maggior parte in tasca, insieme al gel disinfettante ed un pezzo di cartone in borsa, nel caso che, stanchi, dovevano mettersi a sedere sui tronchi.

I bambini, anche quelli al di sotto dei sei anni, indossavano la mascherina. Camminavano composti, come se ogni passo fosse la conquista del Paradiso.

I vari sportivi, diversi runner, pochissimi i ciclisti, contenti di poter riprendere l’attività motoria perché fa bene alla salute ed è un diritto insopprimibile.

L’autocertificazione? In molti hanno fatto riferimento al fatto che era meglio qualcosa di molto semplice: chi sei, dove abiti, da dove parti, dove vai, cosa vai a fare.

“L’emozione di riaprirsi alla città si sentiva forte nell’aria e negli sguardi di chi camminava e correva nei nostri parchi – ha detto l’assessore all’Ambiente, innovazione e sistemi informativi Cecilia Del Re” –

Nel contempo Cecilia Del Re ha detto: “Intensificheremo comunque la presenza della polizia municipale in corrispondenza delle zone ove il Wi-Fi pubblico e le celle telefoniche hanno registrato maggiori accessi, perché in questa fase anche a questo serve la tecnologia: a pianificare meglio le scelte della Pa”.

I cittadini intervistati hanno detto che questa ‘repressione’ non è legittima né legale; non è indicato da alcuna parte dei decreti legge né delle ordinanze. C’è chi propone anche ricorsi legali, denunce alla Assessora e alla Polizia Municipale.

Difficile far capire a chi, intervistato, i dati delle celle telefoniche dei loro telefoni, servono per fare in modo che la Fase 2 non riaccenda focolai improvvisi.

In diversi hanno fatto la quarantena per paura, ma oggi guardano in modo differente quello che la Pubblica Amministrazione dice, perché ritengono stanno mentendo. Nascondono qualcosa, dice un anziano del 1928. ‘Questi vogliono far cose sulla nostra pelle che noi non immaginiamo. Ma verrà il giorno anche per loro…non sono immortali. Invecchieranno’.

Il quadro degli spostamenti interni al Comune e degli ingressi e uscite dalle aree limitrofe fornisce una situazione settimanale (ad eccezione della giornata festiva del primo maggio), ove si è registrato un nuovo incremento degli spostamenti rispetto a quelle precedenti.

Seppur ancora lieve, è evidente una leggera, ma costante risalita che va avanti da almeno tre settimane.

Nel weekend appena trascorso si notano gli incrementi più significativi, anche legati alle disposizioni della Regione che hanno allentato la stretta per alcuni tipi di uscita: +58,63 % sabato 2 maggio e +25,83 % domenica 3 maggio.

Per la prima volta dall’inizio del lockdown, inoltre, si è registrato un incremento significativo anche per gli spostamenti fuori regione, realisticamente dovuto a soggetti trasferitisti che da lunedì 4 maggio hanno ripreso a lavorare.

In qualsiasi caso consigliamo la calma e la pazienza, perché uniti vinceremo e questo brutto momento storico sarà un ricordo da mettere nel cestino dei rifiuti.

