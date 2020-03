Toscana, Dovuta comunque la tassa al Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno

Tempo di lettura: 2 minuti

Mentre i toscani combattono con un nemico invisibile c’è chi non rinuncia a chiedere tasse specifiche su servizi che, per molti cittadini intervistati, sono considerati del tutto inutili.

Di cosa stiamo parlando ? Del ‘contributo’ chiesto dal Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno.

Nel loro sito web scrivono:

“Per quanto riguarda il contributo di bonifica, il Consorzio informa i propri consorziati che nulla è cambiato e che pertanto è ancora possibile provvedere al versamento del contributo per il ruolo 2019, precedentemente recapitato a casa, con la raccomandazione di privilegiare le forme di pagamento on-line piuttosto che il pagamento del bollettino postale; per eventuali nuove e diverse disposizioni in merito alla scadenza dei pagamenti si consiglia di consultare il sito istituzionale e gli altri canali di comunicazione consortili.”

Al tempo del Cov-19 questi soggetti continuano a chiedere la tassa, ignorando la gravità della situazione in corso e le difficoltà di molti nel poter contribuire, ma anche uscire o non aver modo di pagare con le nuove tecnologie.

A far eco su quanto sopra sempre nel suddetto sito web c’è la ‘giustificazione’ ovvero: “Il Consorzio è impegnato nel continuare a garantire i propri preziosi servizi ai consorziati e a tutto il territorio – spiega il Presidente del Coonsorzio Marco Bottino – fermamente convinti che in questi momenti eccezionali si debba dar prova di rispetto, collaborazione e unità, prestando sempre attenzione ai lavoratori e alle varie difficoltà in cui, in situazioni come questa, si può incorrere”.

I molti intervistati e le centinaia di telefonate pervenute in redazione hanno ben chiaro cos’è il Consorzio, pertanto ritengono un vero insulto offensivo alle famiglie considerando la gravità della situazione per la pandemia del Coronavirus.

Non esiste il ‘dover dare questo contributo per sostenere gli stipendi di queste persone’. Devono starsene a casa come tanti altri! Riprenderanno a lavorare quando la pandemia del Coronavirus cesserà!

La nostra redazione si limita a pubblicare il sentimento delle migliaia di cittadini che hanno espresso la loro opinione sulla tassa del Consorzio, in questo momento di pandemia dal Coronavirus.

