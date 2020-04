[Toscana] Covid-19, Obbligo indossare le mascherine

Tempo di lettura: 2 minuti

L’obbligo di indossare le mascherine in Toscana è partita dall’ordinanza del 6 Aprile 2020; siccome in giro c’è chi pubblica, come al solito, interpretazioni errate, noi vi riportiamo quanto è istituzionale:

1) In tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico, in presenza di più persone. E quindi anche al supermercato, nei negozi, nelle tabaccherie, in banca e negli uffici;

2) Sui mezzi del trasporto pubblico locale, ad esempio autobus, tramvia e treni, oltre che sui taxi e sulle vetture a noleggio con conducente;

3) Negli spazi all’aperto frequentati da più persone in cui è obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza, quindi per esempio nei mercati alimentari rionali.

C’è una polemica sull’indossare le mascherine in un luogo privato, come un giardino condominiale, in quanto se ci sono più persone che lo frequentano è d’obbligo oltre a stare ad una distanza di quasi due metri l’uno dall’altro.

Tuttavia ci sono delle opzioni per chi non deve indossare la mascherina, cioè i bambini più piccoli di 6 anni e alle persone che non tollerino l’utilizzo delle mascherine a causa di particolari condizioni psicofisiche attestate da una certificazione rilasciata dal medico. In questi casi restano comunque in vigore le altre limitazioni, come il distanziamento sociale di almeno 1,8 metri.

Cosa accade se non si indossa la mascherina? Una sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro.

Il testo dell’ordinanza regionale (pdf)

L’ordinanza numero 26 del 6 aprile 2020 è stata pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Toscana: il testo integrale (pdf).

Le mascherine sono diventate un bene di prima necessità, come lo stesso Presidente della regione Toscana, Enrico Rossi le ha definite.

Esse continueranno a essere distribuite gratuitamente probabilmente mediante le farmacie e davanti ai supermercati.

Nel contempo si ricorda che il costo di una mascherina chirurgica, sul mercato sanitario all’ingrosso, ha un costo che varia da 30 centesimi al doppio (60 centesimi).

Il governo Italiano per tramite del Ministero della salute, sta pensando di bloccare il costo a mascherina, per evitare speculazioni.

