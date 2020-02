Toscana, Coronavirus: situazione

Tempo di lettura: 1 minuto

L’assessore alla salute della Regione Toscana, Stefania Saccardi, sta cercando in ogni modo nel rassicurare i giornalisti che chiedono maggiori informazioni sulla situazione dei cinesi in Toscana, in particolare quelli di rientro dalle zone colpite dal coronavirus.

La Saccardi riferisce che i possibili rischi in Toscana, in particolare a Prato dove c’è una numerosa comunità cinese, non riguarda i residenti, ma quelli che sono andati al Capodanno Cinese.

Intanto quasi quattrocento bimbi cinesi, compreso le loro famiglie, residenti in Toscana – 370 dei quali nelle province di Firenze, Prato e Pistoia – sono in isolamento domiciliare e vengono ogni giorno sottoposti a controlli da parte del personale sanitario dalle Asl, per scongiurare eventuali casi di coronavirus.

In totale i rientri in Toscana saranno 2500, mentre ad oggi circola un dato di 1300 già presenti nella regione e sembra che molti di loro non hanno problemi al coronavirus.

Coronavirus, stop all’ambulatorio dell’Osmannoro. 161 famiglie cinesi monitorate dall’Asl

Questi sono i dati territoriali al 22 febbraio 2020:

FIRENZE

Nuclei familiari in sorveglianza attiva: 9

PRATO

Nuclei familiari in sorveglianza attiva: 141

PISTOIA

Nuclei familiari in sorveglianza attiva: 1

EMPOLI

Nuclei familiari in sorveglianza attiva: 10

I numeri da chiamare per i casi sospetti sono:

– Asl Toscana centro (Firenze, Prato, Pistoia, Empoli) 055 5454777

– Asl Toscana nord ovest (Pisa, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Viareggio) 050 954444

-Asl Toscana sud est (Arezzo, Grosseto, Siena) 800 579579

Ricordiamo che i residenti cinesi in Toscana sono 56.084 su 417.382 stranieri, secondo i dati Istat al 1 Gennaio 2019. In Italia i cinesi sono 299.823, su 5.255.503 stranieri (5,7%).

Questi sono i residenti cinesi per provincia in Toscana:

1. POPrato 13.034 12.734 25.768 45,9% 54,34% +11,0%

2. FIFirenze 11.599 11.146 22.745 40,6% 17,15% +4,0%

3. ARArezzo 849 775 1.624 2,9% 4,31% +4,2%

4. PIPisa 746 753 1.499 2,7% 3,55% +3,2%

5. PTPistoia 773 724 1.497 2,7% 5,18% +16,1%

6. LULucca 391 385 776 1,4% 2,47% +6,3%

7. LILivorno 392 371 763 1,4% 2,73% +2,7%

8. SISiena 270 301 571 1,0% 1,87% +2,0%

9. MSMassa-Carrara 221 247 468 0,8% 3,14% +14,1%

10. GRGrosseto 192 181 373 0,7% 1,58% +3,3%

Fonti varie

– Arte, Attualità, Cultura, Storia, Turismo –

Direttore, Valerio Alberti (giornalista)

Condirettore, Duccio Magnelli (giornalista)

Mail, redazione@reporterspress.it