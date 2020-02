Toscana, Coronavirus: Consegnate quantità consistenti di materiale sanitario

Tempo di lettura: 1 minuto

Nel ricevere il comunicato inerente a quanto materiale è stato fornito agli operatori del settore, in molti cittadini chiedono alla regione nel farsi carico di fornire gratuitamente i gel disinfettanti e mascherine a chi non ha redditi elevati, evitando sciacallaggio e prezzi fuori mercato.

Nell’ultimo mese, dal 25 gennaio ad oggi, 26 febbraio, Estar (Ente di supporto tecnico amministrativo regionale) ha consegnato a tutte le Aziende sanitarie della Toscana quantità consistenti di prodotti utilizzati normalmente dal sistema sanitario, ma che in questa particolare contingenza sono oggetto di specifica attenzione.

Questi i pezzi consegnati consegnati fino ad oggi:

Camici 459.155

Guanti 12.602.000

Dispenser per il lavaggio delle mani 50.489

Mascherine TNT (tessuto non tessuto) 522.700

Mascherine FFP2 (filtering face piece, il numero indica la classe di protezione) 24.980

Mascherine FFP3 16.830

Protezione occhi (occhiali, visiera) 2.449

Tute 4.299

Rispetto ad un consumo standard mensile, le mascherine TNT hanno subito un incremento del 104%, le mascherine FFP2 del 395% e le mascherine FFP3 del 120%.

Negli ultimi giorni, per venire incontro alle esigenze delle Aziende sanitarie, sono stati inoltre approntati kit specifici per operatori del 118 e altri kit dedicati ai medici di famiglia, ai pediatri di libera scelta e ai medici di continuità.

Nonostante queste consegne, le necessità di approvvigionamento rimangono a tutt’oggi estremamente elevate, ed è per questo che sono già stati inviati ordini che possano coprire le richieste per almeno un mese di intensa attività. Per esempio, 867.000 camici, 27.000 mascherine FFP2, 1 milione e mezzo di mascherine chirurgiche TNT). Tenuto conto della fortissima domanda di questi dispositivi, non solo da parte dell’Italia ma di moltissimi altri Paesi, non ci sono certezze sull’effettiva totale evasione degli ordini inseriti.

RT

– Arte, Attualità, Cultura, Storia, Turismo –

Direttore, Valerio Alberti (giornalista)

Condirettore, Duccio Magnelli (giornalista)

Mail, redazione@reporterspress.it