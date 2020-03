Toscana – Bagno a Ripoli, Sanificazione e Solidarietà; un esempio da seguire

Tempo di lettura: 2 minuti

Il Comune di Bagno a Ripoli comunica che l’attività di lavaggio strade da parte di Alia SpA proseguirà regolarmente. La cittadinanza è invitata a spostare la propria auto nelle vie interessate dal servizio come da calendario, fermo restando che il Comune ha deciso di sospendere i controlli della Polizia municipale e le relative sanzioni per chi non ottempererà a questa prescrizione.

La collaborazione della cittadinanza, invitata a spostare il proprio mezzo, garantirà tuttavia una pulizia delle strade migliore e più approfondita nell’interesse generale di tutta la collettività. Per questo è comunque importante spostare l’auto.

Il Comune informa inoltre che per tutta la durata dell’emergenza saranno sospesi controlli e sanzioni relative alla sosta da parte delle forze di polizia locale nei posti per la sosta regolamentati dal disco orario e da parchimetro.

Il Comune ha inoltre chiesto ad Alia SpA di intensificare l’attività di igienizzazione del territorio con un servizio aggiuntivo per la sanificazione dei principali luoghi pubblici dei centri abitati.

Alia SpA ha inoltre comunicato che tra le misure previste dall’azienda per contrastare la diffusione del Covid-19 c’è la sospensione dell’apertura domenicale degli Ecocentri, tra cui l’Ecostazione di Capigliano, fino al prossimo 3 aprile.

*********

COMUNICATO STAMPA

Coronavirus, la Onlus dell’ospedale Santa Maria Annunziata lancia la raccolta fondi per l’acquisto di mascherine

La lettera del sindaco Francesco Casini

Di seguito la lettera ai cittadini del sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini per informare della raccolta fondi lanciata dalla Onlus dell’ospedale “Santa Maria Annunziata” di Ponte a Niccheri per l’acquisto di mascherine e materiale sanitario con cui fronteggiare l’emergenza del Coronavirus.

“Carissimi, anche dall’ospedale del nostro territorio, il Santa Maria Annunziata, ci fanno sapere che le mascherine scarseggiano. Non è possibile – scrive il sindaco – permettere che i nostri medici, infermieri e operatori sanitari corrano rischi ancora più alti di quelli che già stanno affrontando ogni giorno. Per questo la ‘OSMA ONLUS’ sta effettuando una raccolta fondi per l’acquisto di mascherine e altri presidi sanitari necessari. Si può fare una donazione, (anche piccola è importante) così:

• un bonifico bancario intestato a: Santa Maria Annunziata Onlus

-Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve

-IBAN: IT92Y0873602801000000603338

-Causale: Donazione per acquisto mascherine e altre necessità Emergenza Covid 19 e altre necessità ospedale

• o con PayPal https://www.paypal.me/osmaonlus?locale.x=it_IT

Un piccolo gesto per dimostrare la nostra riconoscenza verso chi ogni giorno è pronto a prendersi cura di noi!

Insieme ce la facciamo!

Il Sindaco

Francesco Casini”

– Arte, Attualità, Cultura, Storia, Turismo –

Direttore, Valerio Alberti (giornalista)

Condirettore, Duccio Magnelli (giornalista)

Mail, redazione@reporterspress.it