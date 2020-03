Toscana – Bagno a Ripoli, Coronavirus: disposizioni sul territorio comunale, info su uffici e servizi

Tempo di lettura: 3 minuti

Il Comune di Bagno a Ripoli comunica le seguenti informazioni relative al funzionamento degli Uffici comunali e dei servizi in vigore fino al 3 aprile 2020.

Uffici comunali

Gli orari di apertura al pubblico degli Uffici comunali rimangono invariati ma TUTTI GLI UFFICI COMUNALI RICEVERANNO SOLO SU APPUNTAMENTO. Per appuntamento i riferimenti al seguente link: https://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/rete-civica/coronavirus-e-uffici-comunali-comunicazione-importante

Rifiuti

L’estensione del SERVIZIO e l’avvio del nuovo calendario per LA RACCOLTA PORTA A PORTA inizialmente previsto per il 30 marzo È RIMANDATO a data da destinarsi. Le utenze già coinvolte dal servizio proseguiranno a svolgerlo con le stesse modalità e lo stesso calendario di adesso.

Attività motoria comunale

I corsi di attività motoria comunali gestiti dall’associazione Salute e Movimento SONO SOSPESI.

Misure di prevenzione in vigore su tutto il territorio nazionale da martedì 10 marzo 2020

Una sintesi delle misure adottate ieri sera dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, con le quali si è uniformata la normativa a livello nazionale. Le presenti misure quindi interessano da stamani anche il territorio comunale di Bagno a Ripoli e resteranno in vigore fino al prossimo 3 aprile.

VIETATI tutti gli spostamenti non necessari, anche dentro al proprio comune, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute (da dichiarare con apposito modulo di autocertificazione)

RISPETTO assoluto dell’isolamento per le persone con febbre maggiore di 37,5, e della quarantena per le persone risultate positive al virus o sottoposte alla misura.

CHIUSURA delle scuole di ogni ordine e grado, sospensione di qualsiasi altra attività di formazione, fino al prossimo 3 aprile.

RESTRIZIONE ORARIO DI APERTURA per ristoranti e bar dalle 06 alle 18. Durante l’orario di apertura resta l’obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire la distanza interpersonale di 1 metro.

CHIUSURA per le palestre, le piscine e i centri sportivi, gli impianti sciistici.

SOSPENSIONE di tutte le competizioni sportive, compreso il campionato di calcio.

CHIUSURA di musei, teatri, centri sociali e culturali, compresa la Biblioteca Comunale.

SOSPENSIONE per i concorsi pubblici ad esclusione di quelli per il personale sanitario e di quelli svolti in via telematica.

CHIUSURA di pub, discoteche, sale gioco, sale bingo.

SOSPENSIONE delle cerimonie civili e religiose, comprese quelle di matrimoni, funerali e tutte le messe.

OBBLIGO per tutte le attività commerciali di predisporre le condizioni per garantire la distanza interpersonale di 1 metro ed evitare assembramenti di persone. In caso di impossibilità tali strutture dovranno chiudere. Pena sanzione di sospensione dell’attività stessa.

– Nei giorni festivi e prefestivi saranno CHIUSE le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati ad eccezione degli spazi alimentari.

– L’accesso di parenti e visitatori a ospedali, ospizi, strutture residenziali per anziani e pronto soccorso è “LIMITATO ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura”.

Il messaggio generale è quello di: RESTARE IN CASA.

Rimangono valide per tutti i cittadini le regole comportamentali già ampiamente circolate, attenendosi – in caso di sintomi influenzali – a non accedere alle strutture sanitarie, ma all’obbligo di contattare i seguenti numeri:

In presenza di caso sospetto si consiglia di contattare il proprio medico o pediatra di base.

1500: Per informazioni contattare il numero telefonico di pubblica utilità istituito da Ministero della Sanità attivo 24 ore su 24.

055.5454777: Per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati o probabili di Covid-19 e per tutte le persone che facciano ingresso in Toscana, o vi abbiano fatto ingresso negli ultimi 14 giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, è fatto obbligo di procedere all’isolamento fiduciario volontario dal giorno dell’ultima esposizione, comunicando tale circostanza, soprattutto in presenza di sintomi, al proprio medico o pediatra o al numero 055.5454777 messo a disposizione della Asl Toscana centro (Firenze, Prato, Pistoia, Empoli).

800.556060: Il numero verde messo a disposizione della Regione Toscana per favorire una corretta informazione sul Covid-19, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 18.

