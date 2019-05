Tetiaroa Private Island

Marlon Brando dopo aver completato il film Mutiny on the Bounty nella Polinesia francese, ha acquistato un atollo di 12 isole chiamato Tetiaroa, a nord di Tahiti, nel 1967. Nel 2014, il Brando Resort è nato su quella stessa isola. Fedele al desiderio di Marlon Brando di costruire in modo ecologico, The Brando offre ai suoi ospiti un’esperienza di viaggio lussuosa e arricchente in un ambiente ambientalmente sostenibile e culturalmente ricco.

Il Brando è stato nominato e premiato innumerevoli volte come uno dei migliori hotel al mondo sin dalla sua apertura. È diventato anche un luogo di scelta per le celebrità di A-list. L’hotel isola privata è davvero il luogo perfetto per rilassarsi lontano dalla folla.

Mentre la maggior parte delle isole polinesiane francesi, come Bora Bora e Tahiti, ospitano imponenti vulcani e lussureggianti foreste tropicali, Tetiaroa è una laguna appartata con spiagge di sabbia bianca e barriere coralline.

The Brando si raggiunge prendendo un aereo privato ed in 20 minuti l’Air Tetiaroa, dall’aeroporto internazionale di Papeete a Tahiti, porta al resort.

La compagnia aerea privata, che trasporta gli ospiti tra Tahiti e Tetiaroa, è l’unico modo per arrivare al resort.

Una volta raggiunto Tetiaroa, dall’alto si vedono 35 ville del Brando.

Durante il soggiorno c’è la possibilità di vedere tartarughe marine, mante e uccelli esotici.

I due ristoranti dell’hotel sono particolarmente attenti. Offrendo un menu di ispirazione polinesiana che mescola piatti fusion e cucina classica francese, lo chef Guy Martin, premiato con il ristorante a due stelle Michelin Le Grand Véfour a Parigi, è sicuro di entusiasmare i vostri sensi.

Lo chef ha progettato il menu dei due ristoranti dell’hotel e il menu della cena in villa.

La maggior parte degli ospiti del Brando si fermeranno a Bora Bora ad un certo punto del loro viaggio. Probabilmente una delle isole più conosciute della Polinesia francese, Bora Bora è in effetti una destinazione popolare per viaggi di nozze a nord-ovest di Tahiti.

Gli ospiti di The Brando che vogliono estendere la loro esperienza di lusso attraverso le loro vacanze possono ora soggiornare al Brando Suites Bora Bora. Le quattro ampie suite overwater sono state lanciate in collaborazione con l’InterContinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa per portare un assaggio di The Brando a Bora Bora.

