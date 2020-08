Test pneumatici per bici da corsa: Michelin Power Endurance

Tempo di lettura: 3 minuti

Il Power Endurance è il più versatile dei nuovi pneumatici per bici da strada Michelin. Rispetto al Power Competition, l’Endurance offre più grip, più longevità e una migliore resistenza alle forature al prezzo di una maggiore resistenza al rotolamento. Per migliorare questi aspetti dello pneumatico, la carcassa è scesa a 3×110 TPI invece di 3×180 TPI, utilizzando una mescola Power X-Miles a doppia invece della mescola Power Race con l’Aramid Protek.

Michelin afferma che la mescola della spalla dell’X-Miles offre una migliore aderenza su strade bagnate mentre la mescola centrale è ottimizzata per fornire una bassa resistenza al rotolamento. Affermano inoltre che il nuovo Aramid Protek + offre una migliore resistenza al taglio rispetto alla protezione HD utilizzata sui pneumatici Pro 4.

Il Power Endurance non ha i fianchi rinforzati del Pro 4 Endurance.

Specifiche del produttore

Marca Michelin

Modello Resistenza alla potenza

Anno 2016

Tipo di pneumatico Tubetype (copertoncino)

Fornito da Acquistato in negozio

Nuovo o usato Nuovo

Chilometraggio 0 km

Fascia di prezzo alto

Acquista a

Codice articolo del costruttore 343.098

TPI 3×110

Composto Complesso X-miles

perlina pieghevole

ETRTO 25-622

Dimensioni pollici 28″

Larghezza 25

Peso specificato 230 grammi

Pressione massima 120

Fatto in Tailandia

Taglie disponibili 23-622 (700x23C)

25-622 (700x25C)

28-622 (700x28C)

Misure di dimensioni, peso e spessore

Peso specificato 230 grammi

Peso misurato 235 grammi

Peso regolato dal sistema

(pneumatico + camera d’aria (100 gr) 335 grammi

Larghezza misurata 27 mm

Altezza misurata 24 mm

Spessore totale del pneumatico al centro 2,8 mm

Spessore totale del pneumatico sul fianco 0,6 mm

Larghezza involucro non montato Nessun dato

Larghezza battistrada non montata Nessun dato

Tutte le misurazioni delle dimensioni vengono effettuate a una pressione dell’aria di 100 psi / 6,9 bar su un cerchio di larghezza interna di 17,8 mm.

Il peso specificato della versione 25-622 del Power Endurance è di 230 grammi.

Lo spessore totale misurato al centro del battistrada è di 2,8 mm. Mentre il Power Competition è stato leggermente inferiore a 2,6 mm, lo spessore di 2,8 mm è leggermente inferiore a Pro 4 Service Course e Pro 4 Endurance, entrambi con 2,9 mm. I fianchi hanno uno spessore di 0,6 mm, che è un po ‘più del Power Competition che è arrivato a 0,5 mm, ma in linea con altri pneumatici simili di altre marche.

Risultati del test di resistenza al rotolamento

Camera d’aria Conti Race28 (100gr butile)

Resistenza al rotolamento

140 PSI / 9,7 bar Non testato

CRR: Non Testato

Resistenza al rotolamento

120 PSI / 8,3 bar 14,5 Watt

CRR: 0,00435

Resistenza al rotolamento

100 PSI / 6,9 bar 15,6 Watt

CRR: 0,00468

Resistenza al rotolamento

80 PSI / 5,5 bar 17,9 Watt

CRR: 0,00537

Resistenza al rotolamento

60 PSI / 4,1 bar 21,2 Watt

CRR: 0,00635

Tutti i numeri si riferiscono a un singolo pneumatico a una velocità di 29 km / h / 18 mph e un carico di 42,5 kg / 94 lbs.

Utilizzare la formula: RR (Watt) = CRR * velocità (m / s) * carico (N) per calcolare la resistenza al rotolamento a una data velocità e carico.

La resistenza al rotolamento a gonfiaggio ottimale è perfetta, mentre è più deludente a pressioni d’aria inferiori. All’elevata pressione dell’aria di 120 psi, la resistenza al rotolamento dell’Endurance è aumentata di 0,3 watt. A 80 psi, questo svantaggio cresce fino a 1,6 watt.

Quando si osservano esclusivamente le specifiche di Power Endurance e Pro 4 Endurance, la resistenza al rotolamento del Power Endurance dovrebbe essere inferiore. Quando la resistenza al rotolamento non è migliorata, ci devono essere grandi miglioramenti nell’aderenza e nell’usura dei nuovi pneumatici Power poiché Michelin afferma che questi pneumatici sono migliori dei loro predecessori.

Il Power Endurance delude nei test di foratura. La resistenza alla perforazione del battistrada è scesa a 13 punti dai 15 punti segnati dalla Pro 4 Endurance. Devo aggiungere che la differenza di 2 punti è più un problema di arrotondamento, se guardi i punteggi non arrotondati la differenza non è così grave in quanto il Pro 4 segna 14,6 e il Power Endurance segna 13,4. Penso che sia sicuro dire che la resistenza alle forature del battistrada non è aumentata (almeno non con l’ago da 1 mm)

Come previsto, la resistenza alle forature sui fianchi è scesa a 5 punti dagli 8 punti segnati dal Pro 4 Endurance. Questo è il risultato del mancato utilizzo dei fianchi rinforzati.

Conclusione

Michelin Power Endurance

Come ho già detto, il Power Endurance sicuramente non è il successore del Pro 4 Endurance poiché i fianchi rinforzati sono stati eliminati nel design del Power Endurance. Il Power Endurance è ora la scelta più versatile e dovrebbe essere considerato il successore del Pro 4 Service Course. La mia opinione è che il Power Endurance delude un po ‘, mi aspettavo che la resistenza al rotolamento fosse più vicino a 13,0 watt dopo le ottime prestazioni della Power Competition.

