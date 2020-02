Test del DNA potrebbero rivelare dieta ottimale umana

Tempo di lettura: 1 minuto

Secondo un recente studio pubblicato sul New England Journal of Medicine, circa il 40% degli adulti e il 19% dei bambini e degli adolescenti sono obesi in America, il che aumenta il rischio di diabete, malattie cardiache e cancro, secondo i Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Una recensione del 2017 ha stimato che il costo medico dell’obesità negli Stati Uniti è di $ 342,2 miliardi all’anno , mentre il CDC pone i costi indiretti di problemi di salute correlati all’obesità – come assenteismo, disabilità prematura, calo della produttività e morte precoce – tra $ 3 miliardi e $ 6,4 miliardi all’anno .

Uno sviluppo potenzialmente promettente che potrebbe aiutare a ridurre l’obesità è la nutrigenomica, che studia come i geni determinano la risposta del corpo ai nutrienti negli alimenti e nelle bevande – e che ha generato oltre 170 milioni di dollari di entrate nel 2018 , secondo Global Market Insights, guidato in parte da società di test genetici diretti al consumatore tra cui 23andMe, Ancestry e MapMyGenome.

La teoria è che mentre non esiste un singolo gene dell’obesità (in effetti, centinaia possono essere collegati al sovrappeso), diversi marcatori di DNA, ormoni e microbi intestinali possono indicare tratti di salute, come il modo in cui una persona metabolizza il cibo. E questa conoscenza può essere utilizzata per aiutare i 93,3 milioni di adulti negli Stati Uniti che sono attualmente obesi a perdere peso o mantenerlo sano.

Le diete intelligenti iper-individualizzate diventeranno una delle tre principali tendenze globali nel settore degli alimenti e delle bevande, nei prossimi 10 anni.

Quindi tra un decennio, potresti mangiare una varietà di lattuga specifica che è stata sviluppata attraverso l’agricoltura intelligente per avere più ferro, perché le tue letture biometriche mostrano che quel giorno hai bisogno di più ferro.

Fonte : Nicole Lyn Pesce – reporter di New York per MarketWatch

