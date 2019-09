Tesla utilizza una batteria da auto elettrica da milioni di miglia

Tempo di lettura: 2 minuti

Sulla carta, un’auto elettrica sembra una buona cosa. Perché inquinare l’aria e rivestire i libri tascabili delle grandi compagnie petrolifere? Diventa elettrico! Ma ecco l’accordo con le auto elettriche: senza batterie, sono solo veicoli fissi dall’aspetto accattivante.

In un articolo pubblicato sul periodico elettrochimico preferito da tutti, The Journal of the Electrochemical Society , i ricercatori hanno delineato la scienza dietro una batteria agli ioni di litio sugli steroidi (mi dispiace per il cliché) che dovrebbe avere la capacità di alimentare un veicolo elettrico per oltre un milione miglia – affermando che avrebbe perso solo meno del 10% della sua capacità energetica durante la sua vita.

Subito dopo la pubblicazione del documento, Musk ha preso la palla e la sua compagnia ha ottenuto un brevetto per la nuova batteria dei veicoli elettrici.

Prendi Tesla per esempio; le celle elettriche utilizzate nei suoi veicoli hanno attualmente una durata di vita intorno a 300.000 / 500.000 miglia.

Tesla sta lavorando con ricercatori di batterie presso la Dalhousie University di Halifax, in Nuova Scozia per una batteria da 1mln miglia.

Un po’ un grande punto di svolta per il mondo delle auto elettriche, non credi? Considera quando la prima auto di Tesla, la Model S, fu rilasciata sette anni fa, poteva raccogliere solo 150.000 miglia con una sola batteria.

Il caposquadra del gruppo Dalhousie, il fisico Jeff Dahn, ha dichiarato a Wired che la batteria agli ioni di litio ha sovra-performato batterie simili di quel genere. Ha anche affermato che la batteria sarebbe particolarmente utile per due veicoli che Tesla sta sviluppando: la ” robotaxis ” a guida autonoma, le auto autonome gestite come servizio e i camion elettrici a lungo raggio di Tesla , che dovrebbero essere lanciati l’anno prossimo.

Cosa rende questa batteria così unica? La ricetta della batteria di un’auto elettrica da un milione di miglia include la grafite artificiale, un miglioramento della nanostruttura dell’ossido di manganese al litio e nichel litio.

Fonte

The Journal of the Electrochemical Society

