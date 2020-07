Tesla deve ancora capire come diventare costantemente redditizia

Tempo di lettura: 2 minuti

Tesla, che non suddivide le vendite per paese, opera a un livello diverso. I dati statali analizzati da Cross-Sell mostrano che quest’anno sono stati registrati 56.000 nuovi Tesla in 23 stati, tra cui California, Florida, New York e Texas. Gli analisti hanno affermato che il totale delle vendite di 50 stati di Tesla probabilmente ha superato le 70.000 auto. A livello globale, la società ha consegnato circa 180.000 auto nei primi sei mesi dell’anno.

Naturalmente, i veicoli elettrici, tra cui quelli di Tesla, rappresentano una piccola parte delle vendite di auto, che l’anno scorso hanno totalizzato oltre 17 milioni negli Stati Uniti. L’elettricità è una parte più grande del mercato delle auto nuove in Europa, e Tesla deve affrontare più concorrenza lì che negli Stati Uniti, ma non molto di più.

La Cina ha molte case automobilistiche elettriche locali, ma tendono a produrre veicoli più economici che non competono direttamente con le offerte di Tesla. Indipendentemente dal mercato, tuttavia, i veicoli elettrici sono il segmento in più rapida crescita dell’industria automobilistica.

Il dominio di Tesla può essere spiegato in parte dal suo vantaggio. Dal 2012 vende auto elettriche in numero significativo.

La società e il suo amministratore delegato, Elon Musk, hanno anche costruito una fervente base di fan che poche altre case automobilistiche, salvo forse marchi di auto sportive di fascia alta come Porsche o Ferrari, possono rivendicare.

Tesla ha da tempo offerto innovazioni che altre aziende stanno solo cercando di abbinare, come gli aggiornamenti del software wireless che possono aggiungere funzionalità o correggere anomalie senza recarsi presso i concessionari.

Una delle maggiori carenze dei modelli concorrenti è la portata: la distanza che un’auto elettrica può percorrere prima di dover essere ricaricata. Il massimo per l’E-tron e Taycan è di circa 200 miglia. I-Pace e Bolt vanno da 235 a 260 miglia. La Tesla Model 3 meno costosa ha un’autonomia di 250 miglia e la maggior parte delle auto dell’azienda percorrono 300 miglia o più con una singola carica.

Sam Abuelsamid, analista di Guidehouse Insights, ha affermato che i veicoli Audi, Jaguar e Porsche erano superiori a Teslas in alcuni modi, come l’aspetto, la sensazione e la finitura, ma che la loro gamma limitata aveva scoraggiato molti acquirenti.

Mercedes-Benz e BMW sono state più lente nell’introdurre veicoli elettrici negli Stati Uniti, dove entrambe le società prevedono di iniziare a vendere nuovi SUV elettrici il prossimo anno. La Mercedes alla fine dell’anno scorso ha ritardato l’introduzione del suo modello, l’EQC. E la BMW, che ha introdotto la sua i3 nel 2014, non si è basata su quell’inizio iniziale.

Ciò ha lasciato il campo aperto a Tesla e gli investitori ne hanno preso atto. Le azioni della società sono aumentate quest’anno, salendo da $ 510 all’inizio di gennaio a circa $ 1.600.

L’apertura di un secondo impianto di assemblaggio in Cina e l’introduzione del modello Y hanno sollevato l’ottimismo che Tesla guiderà una transizione globale da auto e camion a benzina a veicoli elettrici a emissioni zero.

Naturalmente, il successo di Tesla non è garantito. Non ha registrato un profitto annuale dalla sua fondazione nel 2003.

Fonte

Aviation, Car, Shipping, Transport, Yacht, other – Mail, redazione@reporterspress.it