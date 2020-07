Tech4Rights: nuove tecnologie, ripensare approccio basato sui diritti umani in Africa

Tempo di lettura: 2 minuti

L’ondata di progressi tecnologici negli ultimi decenni ha avuto impatti importanti sulla nostra società in un modo senza precedenti. Vediamo l’effetto nella trasformazione che si sta verificando nei cambiamenti all’interno della fornitura di assistenza sanitaria, accesso all’istruzione, coordinamento delle proteste, impegno in guerra e molti altri esempi.

Nella misura in cui siamo venuti a vedere le interruzioni causate dalle tecnologie, la sua natura in rapida evoluzione rende difficile avere tutte le risposte al momento sul suo impatto sulla protezione dei diritti umani.

Esiste un potenziale lato oscuro delle innovazioni tecnologiche oggi testimoni che pone la domanda: in che modo le tecnologie incidono sulla protezione dei diritti umani in Africa?

Ad esempio, vi è una crescente preoccupazione per l’impatto che le innovazioni robotiche avranno sulla forza lavoro, oltre a garantire la responsabilità durante conflitti e guerre.

Vi sono anche prove documentate di come le nuove tecnologie abbiano un impatto sullo sviluppo democratico in tutto il mondo, considerando allo stesso tempo come l’intelligenza artificiale attraverso le tecnologie di riconoscimento facciale sta aiutando il lavoro di polizia, ma allo stesso tempo promuovendo il pregiudizio sistemico. Mentre abbiamo raggiunto un mondo globale più connesso, siamo anche riusciti a compromettere la protezione dei diritti umani.

Per quanto le tecnologie offrano opportunità per promuovere la protezione dei diritti umani, è necessario intrattenere conversazioni difficili incentrate su innovazioni responsabili e tecnologie rispettose dei diritti che mettono al primo posto i diritti umani.

Il Center for Human Rights, University of Pretoria come principale organizzazione per i diritti umani in Africa che lavora sulla maggior parte di questi temi nella sua veste di dipartimento di ricerca, advocacy e accademico, sta quindi lanciando una campagna annuale nel 2020 che si concentra sull’impatto di nuove tecnologie su diversi aspetti dell’interazione umana.

La campagna avrà una serie di attività che esaminano la tecnologia nelle seguenti aree specifiche: affari e diritti umani; democrazia e tecnologie digitali; diritti dei bambini e nuove tecnologie; tecnologie assistive e persone che vivono con disabilità; prove elettroniche e contenzioso strategico e altre aree chiave dei diritti umani che si intersecano con le nuove tecnologie.

# Tech4Rights

