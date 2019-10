Taiwan è una potenza globale nella produzione di whisky

Tempo di lettura: 3 minuti

Il mercato globale del whisky, come qualsiasi altro, può essere soggetto a sbalzi. Nel complesso, il mercato è stato valutato in circa 58 miliardi di dollari nel 2018. La parola whisky (o whisky ) è un’anglicizzazione della parola classica gaelica uisce (o uisge ) che significa “acqua” (ora scritta come uisce in irlandese moderno e uisge in gaelico scozzese).

L’alcool distillato era conosciuto in latino come aqua vitae (“acqua della vita”). Questo è stato tradotto in irlandese antico come uisce beatha (“acqua della vita”), che è diventato uisce beatha in irlandese e uisge beatha [ˈƜʃkʲə ˈbɛhə] in gaelico scozzese . Le prime forme della parola in inglese includevano uskebeaghe (1581), usquebaugh (1610), usquebath (1621) e usquebae (1715).

I babilonesi praticavano la distillazione in Mesopotamia nel II millennio a.C. , con la distillazione di profumi e aromi, ma ciò è soggetto a interpretazioni incerte e controverse delle prove.

Le prime notizie sulla distillazione dell’alcool si trovano in Italia nel 13 ° secolo, dove l’alcol veniva distillato dal vino.

Una prima descrizione della tecnica fu data da Ramon Llull (1232-1315).

Il suo uso si diffuse attraverso monasteri medievali , in gran parte per scopi medicinali, come il trattamento della colica e del vaiolo.

Il bere whisky scozzese fu introdotto in India nel diciannovesimo secolo. La prima distilleria in India fu costruita da Edward Dyer a Kasauli alla fine del 1820. L’operazione fu presto spostata nella vicina Solan (vicino alla capitale estiva britannica Shimla ), in quanto vi era un’abbondante fornitura di acqua fresca di sorgente.

La maggior parte dei whisky sono venduti a una gradazione alcolica pari o superiore al 40% circa , che è il minimo obbligatorio in alcuni paesi – anche se la forza può variare e il whisky a botte può avere fino al doppio della percentuale di alcol.[1]

Produrre e vendere whisky non è un’impresa da poco. Venderlo richiede un marchio forte, che spesso coinvolge una storia o un mito. I produttori artigianali spesso costruiscono una storia della loro unicità o origini naturali , mentre i produttori più grandi spesso si basano su nomi di famiglia o di altro tipo.

Il costo totale della creazione di una distilleria artigianale è dell’ordine di $ 3 milioni a $ 5 milioni e potrebbero essere necessari dieci anni per ottenere un profitto, in attesa che quel whisky in scadenza si trasformi in vendite effettive e costi di copertura.

La prima distilleria di Taiwan è stata aperta solo nel 2006 e da allora i produttori di whisky del paese sono riusciti a ottenere il successo, nonostante la natura affamata di investimenti del settore. Il clima subtropicale dell’isola ha aiutato, con il whisky che matura da due a tre volte più velocemente di quanto non faccia in Scozia o in Irlanda.

Sul lato negativo, il clima caldo e umido significa una maggiore perdita di evaporazione da circa il 5% al ​​10%, rispetto al 2% al 3% per i whisky scozzesi e irlandesi. Ma l’invecchiamento più veloce significa che il whisky viene trasformato in denaro (e profitto) più velocemente e meno denaro viene legato all’inventario.[2]

Nel 2015 si è classificato come il quarto mercato più grande in termini di valore per lo Scotch, dietro gli Stati Uniti, la Francia e Singapore, secondo la Scotch Whisky Association. “Taiwan è il nuovo attore nel mondo del whisky.”

L’esperto di whisky di Edimburgo, scrittore e ricercatore Charles MacLean, afferma che il livello di conoscenza del whisky a Taiwan è impressionante.”A mio giudizio, ci sono più intenditori di whisky di malto a Taiwan rispetto a qualsiasi altro paese che ho visitato”, dice a AFP.[3]

Tredici grandi distillerie di proprietà di otto aziende producono oltre il 99% del whisky prodotto negli Stati Uniti.

L’Australia produce numerosi whisky single malt. I whisky della Tasmania in particolare sono stati i primi a ricevere l’attenzione globale. I whisky australiani stanno vincendo un numero crescente di premi e medaglie globali di whisky. Anche i whisky australiani continentali e occidentali stanno ottenendo un riconoscimento globale.

