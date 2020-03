Tagikistan, Esperti di moda e cucito completano corso di formazione

Tempo di lettura: 1 minuto

Diciotto esperti di moda e cucito di istituti scolastici e aziende di abbigliamento in Tagikistan hanno completato con successo un corso di formazione intensivo sulle più moderne tecnologie di design e tendenze innovative della moda.

Il corso ha riguardato sia abilità teoriche che pratiche nella progettazione, nella costruzione di indumenti e nella sartoria. I partecipanti hanno imparato ad adattare un modello di base a vari stili di abbigliamento e hanno approfondito la loro conoscenza della produzione di gonne e pantaloni, nonché ad ampliare la loro comprensione delle nuove tecnologie nel settore dell’abbigliamento.

Zebunisso Boboeva, Docente senior presso l’Istituto Politecnico di Khujand dell’Università Tecnica del Tagikistan ha anche sottolineato l’importanza di imparare a usare le nuove tecnologie.

Per entrambi i professori, le conoscenze acquisite saranno utili per le loro classi e contribuiranno alla preparazione di giovani specialisti. Per continuare l’esperienza di apprendimento, verrà creato un corso di e-learning dal Centro di formazione dell’industria tessile e della moda di Singapore per fornire ad altri professionisti le competenze e le informazioni sulla sartoria.

Il corso di formazione Global Textiles and Clothing Program (GTEX) di ITC è stato organizzato in collaborazione con l’Università tecnologica del Tagikistan e il centro di formazione per l’industria tessile e della moda di Singapore.

Il corso si è svolto presso l’Università tecnologica del Tagikistan a Dushanbe dal 3 al 15 febbraio 2020.

Il programma globale per tessili e abbigliamento (GTEX) è finanziato dal governo svizzero e attuato dall’International Trade Center (ITC) in cinque paesi: Tagikistan, Kirghizistan, Tunisia, Marocco ed Egitto.

Il programma mira a incoraggiare le esportazioni di prodotti tessili e di abbigliamento dai paesi in via di sviluppo per promuovere l’occupazione e la generazione di reddito lungo la catena del valore.

Fonte : ITC

Shamira Olef – reporter / Luxury lifestyle dedicated to excellence, well-being, green themes, art, creativity, innovation and sustainable development – Mail, redazione@reporterspress.it