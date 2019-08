Susanne Klatten, consigliera di vigilanza di BMW

Tempo di lettura: 2 minuti

Susanne Klatten (nata Susanne Hanna Ursula Quandt il 28 aprile 1962) è un’erede tedesca, figlia di Herbert e Johanna Quandt . A giugno 2019, il suo patrimonio netto era di 18,8 miliardi di dollari, il che la rende la donna più ricca della Germania e la 52a persona più ricca del mondo.

Nel 1997 stata nominata nel consiglio di sorveglianza della BMW con il 12,50%, insieme suo fratello Stefan Quandt che ha il 17,4% .

Il film documentario vincitore del premio Hanns Joachim Friedrichs The Silence of the Quandts dell’emittente pubblica tedesca ARD ha descritto nell’ottobre 2007 il ruolo delle imprese della famiglia Quandt durante la seconda guerra mondiale .

Il passato nazista della famiglia non era ben noto, ma il film documentario lo rivelò a un vasto pubblico e affrontò le Quandts sull’uso dei lavoratori schiavi nelle fabbriche della famiglia durante la seconda guerra mondiale. Di conseguenza, cinque giorni dopo la proiezione, quattro membri della famiglia hanno annunciato, a nome dell’intera famiglia Quandt, l’intenzione di finanziare un progetto di ricerca in cui uno storico esaminerà le attività della famiglia duranteLa dittatura di Adolf Hitler .

Lo studio indipendente di 1.200 pagine pubblicato nel 2011 ha concluso:

“I Quandts erano collegati in modo inscindibile ai crimini dei nazisti” -Joachim Scholtyseck, lo storico di Bonn che ha compilato e studiato lo studio. A partire dal 2008 non sono stati concessi compensi, scuse o persino memoriali nel sito di una delle loro fabbriche. La BMW non è stata implicata nel rapporto.

Klatten è nato a Bad Homburg , in Germania. Dopo essersi laureata in finanza aziendale, ha lavorato per l’agenzia pubblicitaria Young & Rubicam a Francoforte dal 1981 al 1983. A questo ha fatto seguito un corso di marketing e management presso l’ Università di Buckingham e un MBA presso l’ IMD di Losanna specializzato in pubblicità.

Ha maturato ulteriori esperienze commerciali a Londra con Dresdner Bank , la filiale di Monaco di consulenza aziendale McKinsey e la banca Bankhaus Reuschel & Co.

Nel 2007 le è stato assegnato il Bayerischer Verdienstorden , Ordine al merito bavarese . È una delle maggiori donatrici del partito politico di centrodestra , l’ Unione Democratica Cristiana .

Fonte

wikipedia.org

