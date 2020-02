Strumenti di sicurezza digitali per proteggere lavoro e fonti

Tempo di lettura: 3 minuti

Circa i due terzi dei giornalisti investigativi intervistati (64%) ritengono che il governo degli Stati Uniti abbia probabilmente raccolto dati sulle loro telefonate, e-mail o comunicazioni online, e otto su dieci ritengono che essere un giornalista aumenti la probabilità che i loro dati saranno raccolto.

Coloro che riferiscono di sicurezza nazionale, affari esteri o governo federale sono particolarmente propensi a credere che il governo abbia già raccolto dati sulle loro comunicazioni elettroniche (il 71% afferma che è così), secondo un nuovo sondaggio tra membri di giornalisti investigativi ed editori (IRE) – un’organizzazione non profit per giornalisti – dal Pew Research Center in associazione con il Tow Center for Digital Journalism della Columbia University. 1

Finora, le preoccupazioni relative alla sorveglianza e alla pirateria informatica sono in gran parte insufficienti a impedire a molti giornalisti di perseguire una storia o una fonte; Solo il 14% afferma che negli ultimi 12 mesi tali preoccupazioni hanno impedito loro di perseguire una storia o di raggiungere una determinata fonte, o le hanno portate a considerare di abbandonare del tutto il giornalismo investigativo.

Tuttavia, queste preoccupazioni hanno portato molti di questi giornalisti a modificare il loro comportamento.

Quasi la metà (49%) afferma di aver in qualche modo modificato il modo in cui archiviano o condividono documenti riservati e il 29% afferma lo stesso modo di comunicare con altri giornalisti, editori o produttori.

E tra i 454 intervistati che si identificano come giornalisti, il 38% afferma di aver almeno in qualche modo cambiato il modo di comunicare con le fonti.

La maggior parte dei giornalisti investigativi ha poca fiducia che gli ISP possano proteggere i loro dati.

Quando si tratta di protezione esterna da minacce digitali come la sorveglianza e l’hacking, questi giornalisti investigativi non mettono molta scorta nei loro fornitori di servizi Internet (indicati come ISP). Solo il 2% ha “molta fiducia” che il proprio ISP può proteggere i propri dati dall’accesso di parti non autorizzate, mentre il 71% non ha molta o nessuna fiducia.

I giornalisti si dividono su come le loro organizzazioni li proteggono dalla sorveglianza e dall’hackingLe organizzazioni giornalistiche ricevono recensioni contrastanti sulla loro capacità di proteggere la sicurezza delle comunicazioni dei loro dipendenti.

Tra coloro che lavorano per le testate giornalistiche (589 dei 671 giornalisti intervistati), la metà afferma che il loro datore di lavoro non sta facendo abbastanza per proteggere i giornalisti e le loro fonti dalla sorveglianza e dall’hacking, mentre circa la stessa percentuale (47%) afferma di fare abbastanza.

Solo il 21% afferma che la propria organizzazione ha adottato misure o implementato politiche nell’ultimo anno per proteggere i giornalisti e le loro fonti, mentre il 36% afferma di non averlo fatto e il 42% non lo sa.

Circa la metà (54%) riferisce di non aver ricevuto alcuna formazione o istruzione formale su questioni di sicurezza elettronica da fonti professionali come associazioni giornalistiche, organizzazioni giornalistiche o scuole di giornalismo.

Tuttavia, altre questioni sono più urgenti per la professione rispetto alla sorveglianza e alla pirateria informatica.

Alla domanda di classificare oggi quattro sfide per i giornalisti, la stragrande maggioranza (88%) dei giornalisti identifica la riduzione delle risorse nelle redazioni come la loro principale preoccupazione. Nessun altro problema si avvicina.

Di seguito ci sono: azioni legali contro giornalisti (5%), sorveglianza elettronica da parte di governi o società (4%) e hacking mirati a giornalisti o organizzazioni giornalistiche (1%). Inoltre, relativamente pochi giornalisti (27%) hanno trascorso almeno “un po ‘di tempo” negli ultimi 12 mesi alla ricerca di come migliorare la loro sicurezza elettronica.

Nel complesso, questi dati dipingono un quadro complesso in cui i giornalisti investigativi nel complesso si sentono vulnerabili alla sorveglianza e alla pirateria informatica, ma non nella misura in cui la maggior parte sta cambiando drasticamente le proprie pratiche giornalistiche o investendo energia per capire come farlo. E quasi tutti gli intervistati (97%) affermano che per i giornalisti di oggi, i vantaggi della comunicazione digitale come e-mail e telefoni cellulari superano i rischi. Solo il 3% afferma che i rischi superano i benefici.

Informazioni su questo sondaggio

L’analisi in questo rapporto si basa su un sondaggio online condotto dal 3 al 28 dicembre 2014, con un campione rappresentativo di 671 giornalisti membri di Investigative Reporter e Editors, Inc. (IRE). I 671 giornalisti investigativi comprendono un mix di giornalisti, produttori, editori, specialisti di dati, fotoreporter e altri, e comprendono una vasta gamma di aree di copertura.

Il sondaggio è stato scritto e analizzato dallo staff del Pew Research Center e il lavoro sul campo è stato condotto da Princeton Survey Research Associates International (PSRAI). Inviti e-mail contenenti collegamenti a sondaggi personalizzati per accedere allo studio online sono stati inviati a 2.723 giornalisti investigativi negli Stati Uniti che sono membri di IRE. I giornalisti hanno anche avuto la possibilità di restituire una versione stampata del sondaggio tramite posta. Per informazioni più dettagliate, consultare la sezione Metodologia.

Fonte : journalism.org

Sabrine & Cathrina Asenauher – Reporter Freelance – Mail, redazione@reporterspress.it