Stringer (giornalismo)

Nel giornalismo , uno stringer è un giornalista , fotografo o videografo freelance che fornisce rapporti, foto o video a un’organizzazione giornalistica su base continuativa, ma viene pagato individualmente per ogni lavoro pubblicato o trasmesso.

Come freelance, gli stringers non ricevono uno stipendio regolare e la quantità e il tipo di lavoro sono in genere volontari. Tuttavia, gli spacciatori hanno spesso una relazione continua con una o più organizzazioni giornalistiche, a cui forniscono contenuti su argomenti o posizioni particolari quando si presentano opportunità.

Il termine è generalmente limitato al gergo dell’industria delle notizie . Nella stampa o in termini di trasmissione, gli stringers sono talvolta indicati come corrispondenti o collaboratori; altre volte, potrebbero non ricevere alcun riconoscimento pubblico per il lavoro che hanno contribuito.

Un giornalista o un fotografo può “stringere” per un’organizzazione giornalistica in un numero di capacità diverse e con vari gradi di regolarità, in modo che il rapporto tra l’organizzazione e il tiratore sia tipicamente molto lento.

Quando è difficile per un reporter o un fotografo dello staff raggiungere rapidamente un luogo per le ultime notizie, le grandi organizzazioni di stampa spesso fanno affidamento su stringers locali per fornire descrizioni rapide, citazioni o foto.

In questa veste, gli stringer sono usati pesantemente dalla maggior parte delle organizzazioni televisive e da alcune pubblicazioni stampate per riprese video, foto e interviste.

fonte : wikipedia.org

