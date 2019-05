Strategie energetiche globali

Le azioni strategiche delle più grandi utility mondiali per la capitalizzazione del mercato sono incentrate nella decentralizzazione e digitalizzazione, con utility impellenti per evolvere più rapidamente. La maggior parte dei loro sforzi strategici si concentra su specifiche aree chiave, quali ad esempio:

Ridurre l’esposizione alla generazione di energia convenzionale, in particolare il carbone; reindirizzamento degli investimenti in reti e fonti rinnovabili; aumento dell’attività nelle soluzioni e nei servizi energetici; sviluppo di strutture dedicate all’innovazione; ristrutturazione e riposizionamento delle proprie attività per opportunità di mercato ed altro ancora.

Alcune utility stanno adottando cambiamenti ancora più radicali. Questi leader hanno iniziato a reinventarsi, perseguendo aggressivamente l’innovazione del modello di business e entrando in nuovi mercati per soluzioni e servizi energetici. Stanno prendendo di mira nuovi pool di valori in aree diverse come la gestione energetica, la ricarica delle auto elettriche e la domotica.

Le esternalità che influenzano le loro operazioni stanno diventando più acute ad iniziare dal individuare i tassi di interesse – e quindi il costo del capitale.

La tecnologia si sta spostando da analogico, centralizzato e standardizzato a digitale, distribuito e personalizzato.

Le esigenze dei clienti stanno iniziando a superare ciò che il settore può offrire.

Le utility affrontano un numero crescente di “concorrenti innaturali” sotto forma di marchi globali altamente ammirati.

Un singolo modello di business non sarà probabilmente sufficiente per il successo nei mercati futuri. È più probabile che le utility dovranno mantenere più modelli di business su misura per le esigenze dei mercati che scelgono di competere e in che modo l’integrazione è valutata in quei mercati.

Di conseguenza, devono essere esperti nella gestione di più segmenti della catena del valore, ognuno dei quali potrebbe adottare modelli di business distinti per soddisfare requisiti di mercato specifici.

Prof. Dr. Norbert Schwieters, Global Energy, Utilities and Resources Leader, PwC Germany.

