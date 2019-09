Tempo di lettura: 2 minuti

Il termine strategia di trading può in breve essere utilizzato da qualsiasi piano fisso di negoziazione di uno strumento finanziario, ma l’uso generale del termine è all’interno della negoziazione assistita da computer, dove una strategia di negoziazione è implementata come programma informatico per la negoziazione automatizzata.

Le strategie tecniche possono essere ampiamente suddivise in gruppi di inversione della media e momentum.

Azioni lunghe / corte . Una strategia breve e lunga consiste nel selezionare un universo di azioni e classificarle secondo un fattore alfa combinato . Date le classifiche, allunghiamo il percentile superiore e accorciano il percentile inferiore dei titoli una volta ogni periodo di ribilanciamento.

Commercio di coppie . Una strategia di trading di coppie consiste nell’identificare coppie simili di azioni e prendere una combinazione lineare del loro prezzo in modo che il risultato sia una serie storica fissa . Possiamo quindi calcolare i punteggi z per il segnale stazionario e negoziare sullo spread assumendo un’inversione media: short l’asset superiore e long l’asset inferiore.

Strategia di trading swing ; I trader swing acquistano o vendono quando si instaura la volatilità dei prezzi e le negoziazioni si svolgono generalmente per più di un giorno.

Scalping (trading) ; Lo scalping è un metodo per fare dozzine o centinaia di operazioni al giorno, per ottenere un piccolo profitto da ciascuna operazione sfruttando lo spread bid / ask.

Day Trading ; Il trading del giorno è fatto da trader professionisti; il day trading è il metodo di acquisto o vendita nello stesso giorno. Le posizioni vengono chiuse nello stesso giorno in cui vengono prese e nessuna posizione viene mantenuta durante la notte.

Scambiare notizie ;

La notizia è un’abilità essenziale per un’accorta gestione del portafoglio e la performance a lungo termine è la tecnica per realizzare un profitto scambiando strumenti finanziari (azioni, valuta …) appena in tempo e in conformità con il verificarsi di eventi.

Segnali di trading ;

Il segnale di trading è semplicemente un metodo per acquistare segnali dal fornitore di segnali, è una strategia molto efficace per determinare il momento migliore per acquistare o vendere una coppia di azioni o valute.

Le previsioni degli analisti aggregati sono spesso utilizzate nelle strategie di trading di momentum.

Trading sociale ; utilizzando comportamenti e attività commerciali di altre persone per guidare una strategia commerciale.

Tutte queste strategie di trading sono speculative. Nel contesto morale le attività speculative sono considerate negativamente e devono essere evitate da ogni individuo, che al contrario dovrebbero mantenere un orizzonte a lungo termine evitando qualsiasi tipo di speculazione a breve termine.

La strategia di trading è sviluppata con i seguenti metodi:

Trading automatizzato; mediante programmazione o sviluppo visivo.

Creazione del piano di trading; creando un insieme dettagliato e definito di regole che guidino il professionista nel e attraverso il processo di negoziazione con tecniche di entrata e uscita chiaramente delineate e rischi, ricompensare i parametri stabiliti fin dall’inizio.

Lo sviluppo e l’applicazione di una strategia di trading segue preferibilmente otto fasi:

(1) Formulazione,

(2) Specifica in forma testabile al computer,

(3) Test preliminari,

(4) Ottimizzazione,

(5) Valutazione delle prestazioni e della solidità ,

[8] (6) Negoziazione della strategia,

(7) Monitoraggio delle prestazioni di negoziazione,

(8) Raffinamento ed evoluzione.

