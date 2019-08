Stati Uniti, Quanto costa effettivamente possedere un superyacht

Tempo di lettura: 2 minuti

Una barca di 130 piedi con cinque membri dell’equipaggio può costare $ 32.500 al mese. I deckhands guadagnano in media da $ 3,083 a $ 3,574 al mese, a seconda delle dimensioni della barca. I capitani vengono pagati di più, guadagnando in media da $ 7,750 a $ 19,961 al mese.

Un capitano di uno yacht di 178 piedi ha detto di aver speso $ 14.255 in dayworkers durante la visita di due mesi dello yacht a Fort Lauderdale.

Ci sono anche altri costi dell’equipaggio, come l’assicurazione medica e di responsabilità civile, l’addestramento e le divise, quest’ultima delle quali il capitano ha detto di aver speso $ 11,190 per oltre due mesi.

Nel giro di due mesi, il capitano ha anche speso $ 50.000 per il provisioning per la prossima stagione di noleggio.

Quando i proprietari non sono impegnati in yacht alle Maldive o in crociera alle Seychelles, hanno bisogno di un posto per attraccare la barca e di carburante per arrivarci. Il capitano ha anche detto di aver speso più di $ 100.000 in carburante e attracco durante la visita di due mesi.

Il carburante e l’attracco possono diventare ancora più costosi durante un evento come il Gran Premio di Monaco.

Il carburante può costare all’incirca $ 400.000 all’anno – e questo non è solo per la barca, ma i giocattoli che ne derivano, come gli sci d’acqua.

L’attracco varia in base alla grandezza della barca e alla desiderabilità della marina. Una barca di 80 piedi può funzionare per $ 1.200 al mese, mentre una barca più grande in una scivolata più ambita può costare fino a $ 6.000 al mese. Un proprietario di un superyacht può aspettarsi di spendere $ 350.000 per attracco all’anno.

La manutenzione ordinaria può costare all’incirca il 2% del valore della barca dopo il primo anno dello yacht e circa il 7,5% del valore della barca quando lo yacht ha 10 anni.

Il capitano dello yacht di 178 piedi porta lo yacht a Fort Lauderdale due volte l’anno, dove fa sempre il lavoro. Nel periodo di due mesi, ha speso $ 142.746 per la riparazione e la manutenzione.

Un proprietario ha riferito a Superyacht News di aver rimontato il suo yacht da 98 piedi per oltre $ 1,1 milioni.

L’assicurazione può costare all’incirca $ 240.000 all’anno, secondo un rapporto di Towergate Insurance.

Nelle spese varie, come le comunicazioni (la navigazione e la TV satellitare) e l’amministrazione (posta e forniture per ufficio, per citarne alcune), il capitano ha detto di aver speso più di $ 6.000 per due mesi.

Nel complesso, ha speso $ 643.164 durante il suo soggiorno in Florida. Non è niente in confronto ai $ 1,5 milioni che si aspettava di spendere per il prossimo soggiorno dello yacht a Fort Lauderdale, durante i quali lo yacht sarebbe stato sottoposto a un controllo delle condizioni.

Uno yacht di 205 piedi con un budget operativo annuale di $ 3,5 milioni può addebitare $ 425.000 a settimana. Il prezzo può variare in base alla stagione e alle dimensioni dello yacht e comprende i costi per cibo e bevande, carburante, tasse portuali e di attracco e spese di consegna.

Il costo della manutenzione dello yacht diventa più costoso man mano che l’età della tua barca si avvicina a 5 anni, è in questo momento che le riparazioni della barca diventano più frequenti a causa di batterie diverse, pompe e sigilli durante la barca in scadenza, è in questo momento che le riparazioni del gelcoat e lo yacht anche le riparazioni di vernice diventano più frequenti.

Gli yacht nella contea di Broward in Florida, un hub per lo yachting, rappresentano $ 3 miliardi all’anno in salari e guadagni, ha riferito Kate Lardy della Sun Sentinel nell’ottobre 2017, citando un sondaggio del 2014 della Marine Industries Association della Florida del sud.

