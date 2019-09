Stati Uniti, progetto Rivera: libreria di semi

Rice in the hand of a woman

La rete della biblioteca di semi ha lo scopo di educare il pubblico sulle piante e sui tipi di suolo unici nella loro regione, siano essi montagnosi, costieri, desertici, rurali o urbani. Al fine di soddisfare le esigenze delle comunità che servono, ogni biblioteca è un po ‘diversa.

A Ocean Beach, Rivera ha visto il progetto seed come un modo per aggiungere un altro aspetto alla fiorente e aperta scena gastronomica della città balneare, che comprende un mercato degli agricoltori, orti comunitari e una cooperativa alimentare.

La biblioteca ha anche collaborato con esperti giardinieri nella contea di San Diego per condurre una serie di seminari sul risparmio delle sementi e sulle tecniche di giardinaggio progettate per persone di tutti i livelli e abilità.

Il risparmio delle sementi è anche un modo per promuovere la biodiversità delle piante e degli alimenti in un momento in cui solo quattro aziende controllano il 60 percento del mercato globale delle sementi, afferma l’attivista alimentare Nathan Lou, co-fondatore del no profit organizzazione Mongol Tribe.

Rivera sta cercando altri volontari per aiutare a gestire la logistica di smistamento e archiviazione di centinaia di pacchetti di semi donati.

