Stati Uniti – Los Angeles, Vigili del fuoco: primo camion alimentato a batteria

Il dipartimento dei vigili del fuoco di Los Angeles (LAFD) è destinato a diventare il primo in Nord America a distribuire un camion dei pompieri elettrico. Il LAFD ha recentemente confermato di aver effettuato un ordine per il camion con la società austriaca Rosenbauer e prevede di prenderlo in consegna nel 2021.

Il veicolo, che soddisfa tutti gli standard della National Fire Protection Association, utilizza due batterie con una capacità di carica di 100 chilowattora. Ciò dovrebbe consentire un funzionamento completamente elettrico per circa due ore, con un generatore diesel di bordo in grado di ricaricare le batterie in loco, se necessario, in soli 15 minuti.

Il capo dei vigili del fuoco di LAFD ha dichiarato di essere entusiasta del fatto che i suoi vigili del fuoco siano “i primi in Nord America a ordinare questa autopompa all’avanguardia”.

Il camion elettrico sarà di stanza alla stazione dei pompieri 82 di Hollywood.

La LAFD prevede di dotare la stazione di una tecnologia di ricarica rapida per garantire che il veicolo sia sempre pronto a rispondere alle chiamate di emergenza.

Fonte : digital trends .com

Sabrine & Cathrina Asenauher – Reporter Freelance – Mail, redazione@reporterspress.it

