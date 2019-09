Stati Uniti, Impeachment Trump: analisi

Tempo di lettura: 4 minuti

Diverse persone e gruppi affermano che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è impegnato in attività impraticabili sia prima che durante la sua presidenza , e le discussioni sull’impeachment sono iniziate prima che entrasse in carica.

Gli sforzi formali sono stati avviati dai rappresentanti Al Green e Brad Sherman , entrambi democratici , nel 2017, il primo anno della sua presidenza.

Il 24 settembre 2019, presidente della Camera dei rappresentanti Nancy Pelosiha annunciato che sei commissioni avrebbero intrapreso indagini formali sull’impeachment dopo aver riferito di interazioni controverse tra Trump e il paese ucraino .

I motivi addotti per l’impeachment hanno incluso possibili violazioni della clausola sulla costituzione degli emolumenti stranieri accettando pagamenti da parte di dignitari stranieri; presunta collusione con la Russia durante la campagna per le elezioni presidenziali degli Stati Uniti del 2016 ; presunto ostacolo alla giustizia in relazione alle indagini sulla pretesa di collusione; e le accuse di “Associare la presidenza al nazionalismo bianco, al neonazismo e all’odio”, che hanno costituito la base di una risoluzione per l’impeachment presentata il 6 dicembre 2017.

Dal momento che i repubblicani hanno controllato sia la Camera che il Senato nel 2017 e nel 2018, il la probabilità di impeachment durante quel periodo era considerata da tutti bassa.

Una risoluzione dell’impeachment del dicembre 2017 non è riuscita alla Camera con un margine di 58–364.

I democratici hanno acquisito il controllo della Camera nel 2019 e hanno avviato molteplici indagini sulle azioni e le finanze di Trump. La relatrice Nancy Pelosi inizialmente ha resistito alle richieste di impeachment.

Nel maggio 2019 ha indicato che le continue azioni di Trump, che ha definito ostruzione alla giustizia e rifiuto di onorare le citazioni del Congresso, potrebbero rendere necessaria un’indagine di impeachment. Un numero crescente di democratici di casa e un repubblicano richiedevano una simile inchiesta.

I manifestanti chiedono l’impeachment il giorno dell’inaugurazione di Trump

Nel dicembre 2016, le senatrici democratiche Elizabeth Warren , Dick Durbin , Chris Coons , Ben Cardin e Jeff Merkley hanno presentato un disegno di legge che richiederebbe al presidente degli Stati Uniti di cedere qualsiasi attività che potrebbe sollevare un conflitto di interessi , inclusa una dichiarazione secondo cui il fallimento cedere tali beni costituirebbe alti crimini e delitti “ai sensi della clausola di impeachment della Costituzione degli Stati Uniti”. Vanity Fair lo ha caratterizzato come uno sforzo preventivo per gettare le basi per un futuro argomento di impeachment.

Preoccupazioni sono state espresse in precedenza che ampi rapporti commerciali e immobiliari di Trump, in particolare per quanto riguarda le agenzie governative in altri paesi, possono violare l’Emolumenti Esteri clausola della Costituzione , scintille dibattito se questo è il caso.

Immediatamente dopo la sua inaugurazione , l’Independent e il Washington Post hanno riferito ciascuno degli sforzi già in atto per mettere sotto accusa Trump, sulla base di ciò che gli organizzatori considerano conflitti di interesse derivanti dalla capacità di Trump di usare la sua posizione politica per promuovere gli interessi del marchio “Trump” imprese e pagamenti in corso da parte di entità straniere a imprese all’interno dell’impero commerciale Trump in violazione della clausola sugli emolumenti stranieri.

Nel marzo 2017, la Cina ha concesso in via provvisoria 38 domande di marchio “Trump” che avrebbero avuto effetto permanente in 90 giorni, che si notavano in stretta prossimità delle decisioni politiche del presidente favorevoli alla Cina.

Il Washington Post ha inoltre preso atto della creazione di ImpeachDonaldTrumpNow.org da Free Speech For People e RootsAction, due gruppi di difesa liberale.

Il 9 febbraio, il deputato Jerrold Nadler ( D , NY ) aveva presentato una risoluzione di inchiesta intitolata ” H.Con.Res. 5 ” per costringere l’amministrazione Trump a consegnare documenti relativi a potenziali conflitti di interesse e legare con Russia .

Alcune fonti hanno identificato questo come il primo passo nel processo di impeaching Trump.

Fox Newsha delineato due possibili basi per l’impeachment, una è la clausola sugli emolumenti e l’altra è la complicità con l’interferenza russa nelle elezioni presidenziali degli Stati Uniti del 2016 .

Il 21 marzo, è stato ampiamente riferito che la deputata Maxine Waters ha twittato “Preparati all’impeachment”, che Waters ha spiegato in riferimento alle accuse di collusione con interferenze russe nelle elezioni.

Il 17 gennaio 2019 sono emerse nuove accuse che coinvolgono Trump, sostenendo di aver incaricato il suo avvocato di lunga data, Michael Cohen, di mentire sotto giuramento sul coinvolgimento di Trump con il governo russo per erigere una torre Trump a Mosca.

Ciò ha anche suscitato la richiesta di un’indagine e che il presidente “si dimettesse o fosse accusato” qualora tali affermazioni fossero dimostrate autentiche.

Il rapporto Mueller è stato rilasciato il 18 aprile 2019 e lo stesso Robert Mueller ha fatto commenti di follow-up il 29 maggio. Il rapporto non ha raggiunto conclusioni sul fatto che Trump avesse commesso un ostacolo criminale alla giustizia.

Mueller suggerì fortemente che spettava al Congresso prendere una decisione del genere. Di conseguenza, il sostegno del Congresso a un’indagine sull’impeachment è aumentato.

Un’indagine formale sull’impeachment è stata avviata il 24 settembre 2019 , in risposta alla controversia Trump-Ucraina , in cui Trump e il suo avvocato personale Rudy Giuliani hanno spinto ripetutamente il governo ucraino dal almeno maggio 2019 per indagare su Hunter Biden , il figlio del 2020 candidato alla presidenza Joe Biden .

Lo scopo dell’indagine richiesta sarebbe stato quello di danneggiare la campagna di Biden per il presidente .

A luglio Trump ha rilasciato una sospensione per gli aiuti militari

programmato per essere inviato in Ucraina, rilasciandolo a settembre dopo la nascita di polemiche. Vi era una diffusa speculazione sul fatto che la ritenuta dell’aiuto avrebbe dovuto costringere l’Ucraina a indagare su Biden; sia Trump che Giuliani sembravano confermare l’esistenza di una simile connessione.

Al 27 settembre 2019, su un totale di 434 membri in carica della Camera dei rappresentanti, 225 democratici e un indipendente sono in regola per sostenere l’avvio di un’indagine di impeachment.

Durante un’intervista di Fox & Friends dell’agosto 2018 , a Trump è stato chiesto delle possibili ramificazioni della sua potenziale impeachment dopo che il suo ex avvocato Michael Cohen si è dichiarato colpevole di accuse e ha insinuato di averlo fatto per ordine di Trump. Trump ha dichiarato: “Non so come si possa mettere sotto accusa qualcuno che ha fatto un ottimo lavoro. Ti dico cosa, se mai venissi messo sotto accusa, penso che il mercato andrebbe in rovina, penso che tutti sarebbero molto poveri. Perché senza questo [ indica la sua testa, riferendosi al suo cervello e al suo pensiero], vedresti numeri che non crederesti al contrario. ”

Fonti varie

bussinesinsider.in

cbsnews.com

wikipedia.org

Reporters Freelance – Mail, americhe@reporterspress.it