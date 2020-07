Stati Uniti, Il liceo cattolico più antico si trova a New Orleans

Tempo di lettura: 2 minuti

accademia Ursuline, a New Orleans, in Louisiana, gode della distinzione di essere la più antica scuola cattolica in servizio negli Stati Uniti. È anche la scuola più antica del paese per ragazze. Secondo un resoconto della storia della scuola nella rivista Country Roads , la scuola per ragazze è nata perché la città di New Orleans aveva bisogno di un ospedale per servire i suoi coloni francesi.

Nel 1726, cinque anni dopo che l’amministratore coloniale di New Orleans, Jacques de la Chaise, cercò “quattro buone sorelle grigie per venire a stabilirsi qui e prendersi cura dei malati …”, re Luigi XV decretò che tre suore orsoline di Rouen dovessero recarsi a New Orleans istituirà un ospedale per i poveri.

Il re incaricò anche le suore di fare qualcosa che la città non chiedeva: una scuola per ragazze, che era la missione particolare dell’ordine e la sua fondatrice, Sant’Angela Merici, a Brescia, Italia.

Così, nel 1727, 12 suore orsoline della Francia istituirono il primo collegio nello stato della Louisiana. All’inizio ha servito le figlie di famiglie benestanti dei paesi del Centro e del Sud America. Come riferisce Anne Craven in Country Roads , oltre a servire i loro studenti paganti, la scuola ha accolto orfani e ragazze native americane e nere che venivano durante le lezioni di catechismo durante il giorno.

Le sorelle ebbero un effetto molto civile sulla città di New Orleans, che quando arrivarono era conosciuta per i suoi vizi più che per le sue virtù.

La sorella Marie-Madeleine Hachard scrisse della sua città adottiva:

“Alla fine, il diavolo ha un grande impero qui, ma questo non ci toglie la speranza di distruggerlo, con l’amore di Dio … non solo la dissolutezza, la malafede e tutti gli altri vizi regnano qui più che in qualsiasi altro posto, ma lo fanno in abbondanza. ”

Nel giro di pochi anni, New Orleans divenne nota per i suoi livelli superiori alla media di alfabetizzazione e proprietà, secondo Craven.

Nel suo libro Masterless Mistresses , che Craven cita, la professoressa Tulane Emily Clark attribuisce alle suore orsoline il miglioramento della vita sia per i ricchi, sia per i poveri, sia per le ragazze in bianco e nero.

“Alla fine dell’era coloniale avevano facilitato la creazione di una grande comunità afro-cattolica e di una congregazione integrata”, scrive.

Oltre 200 anni dopo la scuola continua a servire ragazze e giovani donne di New Orleans. Situato su 11,5 acri a Uptown New Orleans, Ursuline ha un corpo studentesco di 620 ragazze, dall’asilo alla scuola superiore.

Seguendo la tradizione del fondatore dell’ordine delle Orsoline e delle sorelle che hanno fondato la scuola di New Orleans, la scuola si sforza di fornire “un ambiente educativo per l’apprendimento e lo sviluppo di tutta la persona”.

Secondo la missione della scuola, Ursuline Academy continua ad essere “dedicata alla crescita morale, spirituale, intellettuale e sociale di ogni individuo e questi valori sono validati dal nostro approccio educativo”.

Fonte : Aleteia

