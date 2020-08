Stati Uniti e Canada dovrebbero difendere insieme l’Artico

Tempo di lettura: 1 minuto

Gli Stati Uniti e il Canada hanno una storia di difesa comune del Nord America dagli anni ’50 del Nord America Aerospace Defense Command (NORAD). Questo modello collaudato dovrebbe anche servire da quadro per lavorare insieme per difendere l’Artico.

Il comandante del NORAD, il generale dell’aeronautica militare Terrence O’Shaughnessy, ha recentemente ammonito che gli Stati Uniti e il Canada hanno perso il loro vantaggio militare artico di vecchia data in Russia.

Ma la Russia non è l’unica minaccia. Il generale ha anche sollevato preoccupazioni per i segni della “nascente ma crescente cooperazione strategica” con la Russia che ha incluso pattuglie di bombardieri combinate lo scorso anno. La Cina ha iniziato a operare in modo più aggressivo nella regione polare, definendosi uno “Stato vicino all’Artico”, un termine non riconosciuto dalla legge statunitense o internazionale.

Considerando queste gravi minacce, la difesa artica e la lunga storia di cooperazione militare nordamericana congiunta fra Stati Uniti e il Canada dovrebbe raggiungere l’obiettivo nel cooperare per proteggere i loro interessi condivisi nell’Artico.



