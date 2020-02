Stati Uniti, Droni: FAA avvia processo certificazione

70310321 - dangerous incident - aircraft passed just near drone and avoided collisions

La Federal Aviation Administration ha annunciato che sta cercando commenti da parte del pubblico e dell’industria dei droni su quali criteri dovrebbero essere usati, per determinare se questi nuovi nuovi dispositivi sono sicuri.

Le normative attuali consentono agli appassionati e agli operatori commerciali di droni di volare, ma con limiti rigorosi progettati per proteggere persone, proprietà e altri aeromobili. Tali restrizioni sono in parte il risultato della mancanza di regolamenti che regolano il modo in cui i droni sono progettati e costruiti.

La legge consente alla FAA di rilasciare omologazioni di progetto “speciali” anche quando i suoi regolamenti non riguardano un tipo di aeromobile, ha affermato l’agenzia.

Avere criteri per i progetti di droni aiuterà la FAA a integrare i droni in un uso più ampio, ha detto nell’annuncio. L’agenzia accetterà commenti per 30 giorni.

