Stati Uniti, Dipartimento di Giustizia: nuovo sito web per segnalazioni diritti civili

Tempo di lettura: 1 minuto

Il Dipartimento di Giustizia ha annunciato giovedì un portale per la segnalazione dei diritti civili , secondo un comunicato stampa del distretto occidentale del Michigan. Il portale ha lo scopo di facilitare il processo di segnalazione pubblica delle violazioni dei diritti civili.

La dichiarazione afferma che ciò semplifica l’identificazione del canale di segnalazione adeguato. Esistono 30 percorsi di segnalazione.

“Il portale per i rapporti sui diritti civili renderà più facile per il pubblico connettersi con noi, il che a sua volta ci rende più efficaci nel sostenere questi importanti diritti”, ha affermato l’assistente procuratore generale Eric Dreiband della divisione per i diritti civili. “Incoraggio il pubblico a utilizzare questo portale per segnalare violazioni dei diritti civili”.

Attualmente, il modulo è disponibile in inglese e spagnolo. Altre lingue verranno aggiunte nel corso del prossimo anno, secondo il comunicato.

Coloro che desiderano denunciare violazioni dei diritti civili possono comunque chiamare la hotline per i diritti civili al numero 616-808-2004 o inviare un’e-mail a usamiw.civilrights@usdoj.gov, procuratore Andrew Birge del distretto occidentale del Michigan.

“Ci coordiniamo con la Divisione per i diritti civili in materia di rinvii; quindi, sia che tu voglia raggiungerci rapidamente con un problema o inoltrare effettivamente un rapporto attraverso il nuovo portale, sarai preso sul serio”, ha detto Birge.

Inoltre, coloro che credono di essere stati vittime di una violazione dei diritti civili possono visitare civilrights.justice.gov per conoscere i loro diritti.

“Se ritieni di essere vittima di violazioni dei diritti civili penali, come comportamenti illeciti da parte delle forze dell’ordine, crimini d’odio o traffico di esseri umani, contatta il tuo ufficio locale dell’FBI”, afferma la nota.

Fonte : usdoj.gov

Sabrine & Cathrina Asenauher – Reporter Freelance – Mail, redazione@reporterspress.it