Stati Uniti, Diminuzione temperatura corpo umano dalla rivoluzione industriale

Tempo di lettura: 2 minuti

Nel 1851, il medico tedesco Carl Reinhold August Wunderlich ottenne milioni di temperature ascellari da 25.000 pazienti a Lipsia, stabilendo così lo standard per la normale temperatura del corpo umano di 37 ° C o 98,6 ° F (intervallo: 36,2-37,5 ° C [97,2- 99,5 ° F]) ( Mackowiak, 1997 ; Wunderlich e Sequin, 1871 ). Una raccolta di 27 studi moderni, tuttavia ( Sund-Levander et al., 2002 ), ha riferito che la temperatura media è uniformemente inferiore alla stima di Wunderlich.

