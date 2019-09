Stati Uniti, catena di moda Forever 21 annuncia il fallimento

Tempo di lettura: 1 minuto

La catena di moda americana Forever 21 ha presentato istanza di fallimento e ha presentato domanda di protezione fallimentare . La società con sede a Los Angeles ha annunciato che avrebbe chiuso fino a 178 negozi negli Stati Uniti, con l’abbandono di sedi internazionali in Europa e Asia. Secondo i documenti di fallimento, Forever 21 ha più di 800 negozi in 57 paesi, oltre 500 solo negli Stati Uniti.

Forever 21 è stata fondata nel 1984 ed era, come altre catene di fast fashion come H&M e Zara, dalla metà degli anni Novanta, particolarmente apprezzata dai giovani. Dallo scorso anno, tuttavia, c’è una controtendenza. L’interesse per le merci rispettose dell’ambiente, nonché per le piattaforme di noleggio e i siti Web di seconda mano è in crescita.

Secondo l’istituto di ricerche di mercato Coresight Research, sempre più rivenditori elencati stanno chiudendo i loro negozi. Per l’anno in corso, le società avevano annunciato che avrebbero chiuso circa 8.600 filiali e aperto circa 3.500. L’anno scorso sono stati chiusi circa 5.800 negozi, circa 3.260 nuovi. Coresight stima che entro la fine dell’anno potrebbero essere chiusi 12.000 negozi.

Fonte

blogspot.com

Luxury lifestyle dedicated to excellence, well-being, green themes, art, creativity, innovation and sustainable development – Mail, redazione@reporterspress.it