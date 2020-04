Stati Uniti, Aumento esponenziale acquisto armi personali

Tempo di lettura: 1 minuto

Il Federal Bureau of Investigation (FBI) ha elaborato 3,7 milioni di richieste sul National Instant Criminal Background Check System (NICS) dai rivenditori di armi da fuoco federali. Le cifre per i controlli, in background ,fungono solo da proxy per le vendite, ma forniscono i numeri più vicini disponibili per gli acquisti di armi da fuoco negli Stati Uniti.

I dati di marzo sono stati i più alti da quando NICS è stato lanciato nel 1998 e sono stati 1,1 milioni in più rispetto allo stesso mese nel 2019.

Le persone, soprattutto i proprietari di armi da fuoco per la prima volta, hanno un senso di disagio e vogliono ottenere armi per proteggersi, con il rilascio di alcuni prigionieri a causa del coronavirus e i timori di forze di polizia eccessivamente sollecitate nei prossimi mesi durante un periodo di panico.

Molti dei nuovi acquirenti di armi non avevano nemmeno preso in considerazione l’acquisto di una pistola, nemmeno poche settimane fa. Questi sono acquisti di panico indotti da COVID e un senso di cosa succede se le cose cadono davvero a pezzi. Non c’è immunizzazione per quella pistola che ora è seduta nella casa di quella persona.

Fonte locale

