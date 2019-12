Starliner Boeing non raggiunge ISS nel suo primo volo di prova

Tempo di lettura: 1 minuto

Boeing ha lanciato la capsula Starliner per il suo primo volo di prova senza equipaggio. Sfortunatamente, le cose non sono andate come previsto perché lo Starliner non ha raggiunto l’orbita corretta. Il problema sembra essere radicato in un sistema di automazione, che ha valutato erroneamente i tempi del volo.

